Les autorités ont suivi le suspect des meurtres d’étudiants de l’Idaho alors qu’il traversait le pays en Pennsylvanie, selon des sources – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Les autorités ont suivi l’homme accusé du meurtre de quatre étudiants de l’Idaho jusqu’en Pennsylvanie et l’ont surveillé pendant plusieurs jours avant de finalement l’arrêter vendredi, ont déclaré des sources à CNN.

Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, a été arrêté dans son État d’origine, la Pennsylvanie, et inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré, ainsi que de cambriolage en relation avec la mort par arme blanche de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho en novembre, selon le comté de Latah. Procureur Bill Thompson.

Pourtant, les enquêteurs n’ont pas confirmé publiquement le mobile du suspect ni s’il connaissait les victimes. L’arme du crime n’a pas non plus été localisée, a déclaré vendredi le chef de la police de Moscou, James Fry.

Au cours des près de sept semaines qui se sont écoulées depuis que les étudiants ont été retrouvés poignardés à mort dans une maison hors campus, les enquêteurs ont mené plus de 300 entretiens et parcouru environ 20 000 conseils dans leur recherche du suspect. La nouvelle des meurtres – et la longue période sans suspect ni développements significatifs – ont secoué la communauté de l’Université de l’Idaho et la ville environnante de Moscou, qui n’avait pas vu de meurtre depuis sept ans.

Les enquêteurs ont identifié Kohberger en tant que suspect grâce à des preuves ADN et en confirmant qu’il était propriétaire d’une Hyundai Elantra blanche vue près de la scène du crime, selon deux sources policières informées de l’enquête.

Kohberger, qui, selon les autorités, vivait à quelques minutes de la scène des meurtres, est doctorant au Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, a confirmé l’école.

Il a conduit à travers le pays dans une Hyundai Elantra blanche et est arrivé chez ses parents en Pennsylvanie vers Noël, selon une source policière. Les autorités ont commencé à le suivre à un moment donné au cours de son voyage à l’est de l’Idaho.

« Quelque temps juste avant Noël, nous nous concentrions sur sa présence ou son départ en Pennsylvanie », a déclaré la source à CNN.

Une équipe de surveillance du FBI l’a suivi pendant quatre jours avant son arrestation tandis que les forces de l’ordre travaillaient avec les procureurs pour développer suffisamment de causes probables pour obtenir un mandat, ont déclaré les deux sources policières.

Des techniques de généalogie génétique ont été utilisées pour relier Kohberger à des preuves ADN non identifiées, a déclaré à CNN une autre source connaissant l’affaire. L’ADN a été analysé dans une base de données publique pour trouver des correspondances potentielles avec des membres de la famille, et les travaux d’enquête ultérieurs des forces de l’ordre l’ont conduit à être le suspect, a indiqué la source.

Le suspect est “un peu choqué”, déclare l’avocat de la défense

Kohberger a été interpellé vendredi matin en Pennsylvanie et est détenu sans caution, selon les archives.

Kohberger a l’intention de renoncer à son audience d’extradition pour accélérer son transport vers l’Idaho, a déclaré samedi le défenseur public en chef du comté de Monroe Jason LaBar dans un communiqué à CNN.

“M. Kohberger est impatient d’être exonéré de ces accusations et attend avec impatience de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible », a déclaré LaBar.

LaBar a ensuite déclaré à CNN que Kohberger était arrivé en Pennsylvanie vers le 17 décembre pour célébrer les vacances avec sa famille.

“Son père est en fait sorti (en Idaho) et ils sont rentrés ensemble en voiture”, a déclaré LaBar.

Il a déclaré que la Hyundai Elantra blanche de Kohberger avait été retrouvée chez ses parents, où les autorités l’ont appréhendé tôt vendredi. LaBar a déclaré que le père de son client, Michael, avait répondu à la porte de la police. Le père et le fils étaient tous les deux coopératifs, a-t-il dit.

LaBar a déclaré qu’il avait recommandé à son client de subir un test psychologique avant la procédure judiciaire.

Kohberger est seul dans une cellule, a déclaré LaBar et “surveillé 24 heures sur 24 par les gardes là-bas pour assurer sa sécurité”.

LaBar a déclaré que l’audience d’extradition est une “procédure de formalité”. Il a dit que tout ce que le Commonwealth doit prouver, c’est que son client ressemble ou est la personne visée par le mandat d’arrêt et qu’il se trouvait dans la région au moment du crime.

LaBar a déclaré avoir parlé à Kohberger pendant environ une heure vendredi soir, discutant de l’endroit où il se trouvait au moment des meurtres. “Sachant bien sûr qu’il est probable qu’ils aient déjà des données de localisation de son téléphone portable le plaçant à la frontière de Washington et de l’Idaho”, a déclaré LaBar à CNN, “c’était évidemment une décision facile, car il ne conteste pas qu’il est Bryan Kohberger .”

Kohberger est “un peu choqué”, a déclaré LaBar.

LaBar a ajouté: «Nous ne savons pas vraiment grand-chose sur l’affaire. Je n’ai pas d’affidavit ni de cause probable. Je ne voulais pas discuter de l’affaire avec lui parce que je suis simplement sa représentation pour cette question de procédure quant à savoir s’il veut ou non être extradé vers l’Idaho.

L’enquête se poursuit

Même avec un suspect inculpé, le travail des forces de l’ordre est loin d’être terminé, ont déclaré les procureurs.

“Ce n’est pas la fin de cette enquête. En fait, c’est un nouveau départ », a déclaré Thompson vendredi soir.

Thompson a exhorté les gens à continuer de soumettre des informations, demandant à toute personne disposant d’informations sur le suspect “de se manifester, d’appeler la ligne de dénonciation, de signaler tout ce que vous savez à son sujet pour aider les enquêteurs”.

Depuis le meurtre des quatre étudiants — Kaylee Goncalves, 21 ans ; Madison Mogen, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et Ethan Chapin, 20 certains membres de la communauté sont devenus frustrés car les enquêteurs n’ont pas encore offert un récit complet de la façon dont la nuit s’est déroulée. Les autorités ont publié des détails limités, y compris les activités des victimes menant aux attaques et les personnes qu’elles ont exclues comme suspects.

Fry a déclaré aux journalistes vendredi que la loi de l’État limite les informations que les autorités peuvent divulguer avant que Kohberger ne fasse sa première comparution devant le tribunal de l’Idaho. L’affidavit de cause probable – qui détaille la base factuelle des accusations de Kohberger – est scellé jusqu’à ce que le suspect soit physiquement dans le comté de Latah, dans l’Idaho, et ait reçu le mandat d’arrêt de l’Idaho, a déclaré Thompson.

Ce que l’on sait du suspect

Kohberger est un résident de Pullman, Washington, une ville à environ neuf miles du site des meurtres, ont indiqué les autorités. Son appartement et son bureau sur le campus Pullman de la Washington State University ont été fouillés par les forces de l’ordre vendredi matin, a confirmé l’université dans un communiqué.

En juin 2022, il a terminé ses études supérieures à l’Université DeSales, où il était également étudiant de premier cycle, selon un communiqué publié sur le site Web de l’école. Il a également obtenu un diplôme d’associé du Northampton Community College en 2018, a confirmé le collège à CNN.

LaBar a qualifié Kohberger de “très intelligent”.

L’avocat a déclaré avoir parlé avec la famille de Kohberger vendredi soir pendant 15 à 20 minutes.

“Ils sont également très choqués”, a-t-il déclaré. “Hors de caractère pour Bryan… Le FBI, la police locale, les soldats de l’État de l’Idaho étaient chez eux vers 3 heures du matin hier, frappant à la porte et s’annonçant pour entrer, sous le choc et la crainte pour eux.”

Dans un post Reddit supprimé après l’annonce de l’arrestation de Kohberger, un étudiant enquêteur nommé Bryan Kohberger qui était associé à une étude de l’Université DeSales a demandé à participer à un projet de recherche “pour comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la perpétration d’un crime”.

“En particulier, cette étude cherche à comprendre l’histoire derrière votre infraction pénale la plus récente, en mettant l’accent sur vos pensées et vos sentiments tout au long de votre expérience”, indique le message.

CNN a contacté l’un des principaux enquêteurs de l’étude, un professeur de l’Université DeSales, mais ils ont refusé de commenter la question. L’université n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

