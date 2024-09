Les autorités ont ignoré les signes avant-coureurs avant la mort de la jeune fille aux mains de son père, selon une plainte

MEREDITH, NH — Les travailleurs sociaux du New Hampshire ont ignoré une litanie de signes avant-coureurs indiquant qu’une fillette de 5 ans était physiquement maltraitée par son père avant la mort de l’enfant, a allégué la mère de la fillette assassinée dans un procès pour négligence déposé vendredi contre l’État.

Crystal Sorey affirme que la Division de l’État pour les enfants, les jeunes et les familles n’a pas donné suite aux nombreux rapports de plusieurs personnes concernant le bien-être d’Harmony Montgomery après que le père Adam Montgomery ait obtenu la garde de la fille en février 2019.

Adam Montgomery était condamné en mai Il a été condamné à au moins 56 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa fille et d’avoir déplacé son cadavre pendant des mois avant de s’en débarrasser. La police pense qu’Harmony a été tuée par lui près de deux ans avant qu’elle ne soit portée disparue en 2021. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Les détails de la plainte concernent les personnes interrogées au sujet du bien-être d’Harmony sous la garde de son père, y compris les allégations selon lesquelles elle serait revenue d’un voyage en Floride avec un œil au beurre noir.

Selon la plainte, l’oncle du père, Kevin Montgomery, a contacté l’agence pour leur dire qu’Harmony avait un œil au beurre noir « vibrant » après avoir été « frappée de plein fouet dans l’orbite de l’œil » et qu’Adam lui avait dit qu’il l’avait « fait rebondir » sur tous les murs de la maison.

Kevin Montgomery a également déclaré à l’agence qu’il avait vu Harmony être obligée de frotter une salle de bain avec une brosse à dents en guise de punition à une occasion, et qu’une autre fois, elle avait été obligée de rester debout dans un coin pendant cinq à huit heures, indique le procès.

Kevin Montgomery a également fait part de ses inquiétudes quant à la coupure d’électricité dans la maison de son neveu et à la découverte de ce qui semblait être du matériel de consommation de drogue, selon la plainte. La plainte indique qu’il s’est senti frustré lorsqu’il a demandé ce qui se passait à propos d’un rapport antérieur et qu’on lui a répondu qu’il était confidentiel, et qu’un employé de l’agence l’a également interrogé sur l’exactitude de certaines des dates qu’il avait fournies.

« C’est pour ça que les enfants meurent », a déclaré Kevin Montgomery, frustré, à l’employé de l’agence, selon la plainte. Il a juré de continuer à appeler l’agence tous les jours jusqu’à ce que quelque chose soit fait, selon la plainte.

L’agence a également reçu des rapports inquiétants sur le ménage de la part de voisins et d’autres personnes, selon la poursuite, mais n’a pas pris les mesures appropriées.

En raison de la négligence de l’agence, la poursuite indique que « Harmony a été l’objet de multiples incidents distincts de violence physique et émotionnelle et de négligence graves, y compris, mais sans s’y limiter, des châtiments corporels, des violences verbales et mentales, des coups ayant causé des blessures graves et la mort. »

La plainte vise à obtenir un procès avec jury et des dommages et intérêts non spécifiés.

Michael Garrity, porte-parole du procureur général de l’État, a déclaré que l’agence examinerait la plainte et « répondrait de manière appropriée ».

Adam Montgomery n’a pas assister à son procès En février, la juge Amy Messer a noté qu’il avait un lourd casier judiciaire remontant à 2008.

« Votre extrême indifférence à la valeur de la vie humaine se voit dans un grand nombre de vos actions », a-t-elle déclaré.

Au procès, la belle-mère d’Harmony Kayla Montgomery a témoigné que sa famille, y compris ses deux jeunes fils avec Adam Montgomery, avait été expulsée juste avant Thanksgiving en 2019 et vivait dans une voiture. Elle a déclaré que le 7 décembre, Adam Montgomery a frappé Harmony à plusieurs feux rouges alors qu’ils se rendaient d’une clinique de méthadone à un fast-food parce qu’il était en colère parce qu’elle avait des accidents de salle de bain dans la voiture.

Le couple a découvert plus tard que la jeune fille était morte après que la voiture soit tombée en panne, a témoigné Kayla Montgomery. Elle a déclaré que son mari avait mis le corps dans un sac de sport. Elle a décrit divers endroits où le corps de la jeune fille était caché, notamment le coffre d’une voiture, une glacière, la ventilation au plafond d’un centre pour sans-abri et le congélateur du lieu de travail de son mari.

La mère, Sorey, a déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu Harmony, c’était lors d’un appel vidéo en avril 2019. Elle s’est ensuite rendue à la police, qui a annoncé qu’elle recherchait l’enfant disparu le soir du Nouvel An 2021.