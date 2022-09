ELK MILLS, Maryland (AP) – Deux parents et leurs trois enfants ont été retrouvés mortellement abattus dans une maison du Maryland, ont annoncé samedi les autorités.

Les autopsies ont confirmé que les cinq membres de la famille étaient décédés des suites de blessures par balle, a déclaré le bureau du shérif du comté de Cecil dans un communiqué de presse. Un homme anonyme avait appelé le 911 vendredi matin depuis la maison d’Elk Mills pour signaler qu’une femme et trois enfants avaient été abattus et étaient morts, a indiqué le bureau du shérif.

Les parents ont été identifiés comme Marcus Edward Milligan, 39 ans, et Tara Devina Ricker Milligan, 37 ans. Leurs deux filles et leur fils ont été identifiés comme Teresa Milligan, 14 ans; Nora Milligan, 11 ans; et Finn Milligan, 8 ans. Un communiqué de presse antérieur ne précisait pas que les deux adultes trouvés dans la maison étaient les parents des enfants.

Les enquêteurs ont trouvé une arme de poing près du corps du père, selon le bureau du shérif.

La fusillade restait sous enquête samedi. Un porte-parole du bureau du shérif, le lieutenant Michael Holmes, a refusé de donner des détails sur les circonstances de la fusillade.

“Je peux dire qu’il n’y a actuellement aucune menace pour le public”, a déclaré Holmes.

Le porte-parole n’a pas voulu dire s’ils pensaient que le père décédé était le même homme qui avait appelé le 911 depuis la maison.

La fusillade s’est produite dans un cul-de-sac dans une zone de rues résidentielles entrecoupées de zones boisées à environ 97 kilomètres au nord-est de Baltimore et à quelques kilomètres à l’ouest de la frontière du Delaware.

“C’est une journée horrible, et je sais que les prières de tout le monde sont appréciées”, a déclaré vendredi le shérif Scott Adams. “Mon téléphone n’a pas cessé de sonner de personnes préoccupées par cela et contrariées par cela.”

Le shérif n’a pas fourni de motif possible pour la fusillade. Il a dit que son bureau n’a aucune trace de députés répondant aux appels à la maison.

The Associated Press