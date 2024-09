Les autorités ne trouvent aucune preuve irréfutable dans les dossiers de Nassar détenus par l’Université d’État du Michigan

DÉTROIT — Des milliers de documents remis par l’Université d’État du Michigan ne révèlent rien de nouveau sur ce que l’école aurait pu savoir sur des années d’abus sexuels commis par Larry Nassar, le médecin du campus qui a agressé des athlètes féminines, a déclaré mercredi le procureur général de l’État.

« J’ai été surpris que nous n’ayons rien trouvé d’incriminant », a déclaré le procureur général Dana Nessel lors d’une conférence de presse.

« Cela nous paraît plutôt improbable, n’est-ce pas ? », a-t-elle déclaré. « C’est une grande université, et il y a évidemment un grand nombre d’employés qui y travaillent. Je suppose que nous nous attendons à trouver un peu plus de personnes que ce que nous avons trouvé. »

Nassar, qui a également travaillé pour USA Gymnastics, qui entraîne des athlètes olympiques, purge des dizaines d’années de prison pour agression sexuelle commise sous couvert de traitement ainsi que pour d’autres crimes. En 2018, l’État du Michigan a accepté un règlement de 500 millions de dollars avec des centaines de personnes, principalement des femmes, qui ont déclaré qu’il les avait abusées avec ses mains.

Pendant des années, Nessel et son prédécesseur se sont opposés aux avocats de l’université du Michigan et à son conseil d’administration élu au sujet de la divulgation des dossiers. Alors que plus de 100 000 documents ont été initialement remis aux enquêteurs, un autre lot de 6 000 a été retenu en vertu du secret professionnel jusqu’à cette année.

Depuis que le scandale Nassar a éclaté en 2016, l’État du Michigan a déclaré à plusieurs reprises que personne à l’école n’avait dissimulé ses actions. L’ancienne entraîneuse de gymnastique Kathie Klages a été reconnue coupable d’avoir menti aux enquêteurs sur des allégations qui lui avaient été rapportées dans les années 1990, mais le La cour d’appel de l’État a annulé la condamnation.

L’ancienne présidente de l’État du Michigan, Lou Anna Simon, a également été accusée d’avoir induit en erreur les enquêteurs lors d’une interview en 2018, mais cela l’affaire a été classée avant un procès.

Après avoir vu les documents, Nessel a déclaré que l’université avait eu tort de revendiquer le privilège avocat-client sur tous les documents, bien qu’un juge ait accepté en 2019 la position de l’école.

Le procureur général a accusé l’État du Michigan d’avoir donné aux victimes un « faux espoir » selon lequel les documents seraient révélateurs après leur remise. Nessel prévoit de les rendre accessibles au public.

Un courriel demandant un commentaire de l’État du Michigan n’a pas reçu de réponse immédiate.

« Pour le dire simplement, il n’existe aucune réponse satisfaisante à la question de savoir comment ces abus ont pu être perpétrés sur un si grand nombre de personnes, pendant si longtemps, sans que la MSU, ou quiconque d’autre, n’y mette un terme », a déclaré Nessel.

Les répercussions de la saga Nassar se sont largement répandues. En avril, le ministère américain de la Justice a annoncé un règlement de 138 millions de dollars avec plus de 100 personnes qui ont accusé le FBI d’avoir mal géré les allégations contre le médecin en 2015 et 2016, un laps de temps critique qui a permis à Nassar de continuer à s’en prendre aux victimes avant son arrestation.

USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique américain a conclu un accord de règlement de 380 millions de dollars pour sa prétendue négligence.

Un organisme de surveillance interne du ministère de la Justice a récemment déclaré que Le FBI n’a pas signalé certaines allégations d’abus sexuels sur mineurs ont été signalées à la police locale ou aux agences de services sociaux, même après que leur mauvaise gestion des allégations concernant Nassar ait conduit à des changements.

