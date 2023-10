Les autorités ne peuvent pas fouiller les appareils d’un journaliste tué à Las Vegas, selon la Cour suprême du Nevada

LAS VEGAS (AP) — Les appareils personnels et autres dossiers d’un journaliste du Las Vegas Review-Journal assassiné sont protégés même après son décès, a statué la Cour suprême du Nevada.

Le plus haut tribunal de l’État a statué jeudi que la loi du Nevada, qui protège les journalistes contre la divulgation de leurs sources, empêche la police et les procureurs de Las Vegas de consulter les affaires de Jeff German, a rapporté le Las Vegas Review-Journal.

La décision indique également que la loi du Nevada sur le retour des biens s’applique au journal parce qu’il est une « partie lésée ». Les autorités avaient fait valoir qu’elles pouvaient fouiller les affaires de German parce que le Review-Journal n’avait aucune revendication de propriété.

Les trois juges ont également soutenu la proposition selon laquelle un tiers examinerait les documents de German dans le cadre de l’enquête policière sur son meurtre.

Un juge du district du comté de Clark a précédemment déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’affaire.

Glenn Cook, rédacteur en chef du journal, a applaudi le tribunal. Il a soutenu que laisser les autorités fouiller les appareils allemands et discriminer ce qui est protégé par le privilège de la presse « est comme le renard qui garde le poulailler ».

Les avocats des enquêteurs ont déclaré que les appareils devaient être recherchés pour trouver des preuves permettant de constituer un dossier sur le meurtre de German.

La police allègue que Robert « Rob » Telles, un élu démocrate du comté, a attendu devant le domicile de German en septembre 2022 avant de le poignarder mortellement. Telles a été arrêté cinq jours plus tard.

Les autorités pensent que Telles, qui a depuis été démis de ses fonctions d’élu, a été motivé par les reportages de German sur l’époque où Telles était administrateur public. Les histoires de German comprenaient des rapports faisant état d’intimidation et d’hostilité perpétrées par Telles au bureau, ainsi que d’une relation inappropriée avec un membre du personnel.

Telles a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de meurtre. Il prévoit de se représenter lui-même et une audience préliminaire est prévue plus tard ce mois-ci.

The Associated Press