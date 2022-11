Les autorités ne diront pas combien de doses de médicaments contre la douleur pour enfants arrivent

OTTAWA –

Les responsables de Santé Canada affirment que davantage de doses d’analgésiques pour enfants et de médicaments contre la fièvre seront bientôt disponibles, mais ils ne diront pas combien ni où exactement ils seront envoyés.

Le sous-ministre Stephen Lucas et plusieurs autres hauts fonctionnaires de Santé Canada responsables de la politique pharmaceutique ont été convoqués mardi au comité de la santé de la Chambre des communes pour expliquer pourquoi les hôpitaux canadiens et les parents nerveux avec des enfants malades à la maison trouvent des étagères vides où le Tylenol et l’Advil pour enfants sont supposés être.

La pénurie a commencé au printemps dernier, mais s’est exacerbée en été, lorsqu’une apparition précoce de la grippe et du VRS a coïncidé avec la pandémie de COVID-19 en cours. Les parents, inquiets que les médicaments ne soient pas disponibles lorsque leurs enfants en auraient besoin, ont afflué vers les magasins pour s’approvisionner. La demande a quadruplé.

Le conseiller médical en chef, le Dr Supriya Sharma, a déclaré que les fabricants avaient initialement déclaré au gouvernement au printemps qu’ils pourraient faire face à un « resserrement » de l’offre en augmentant la production. Mais en août, ils ont fait savoir à Santé Canada que le plan échouait.

Après près de deux mois de discussions entre les gouvernements et les fabricants, Santé Canada s’est arrangé pour importer des doses des États-Unis et d’Australie. La première cargaison américaine est déjà au sol.

Mais la frustration a débordé lorsque le député néo-démocrate Don Davies a demandé, lors de la réunion du comité, combien de doses supplémentaires arrivaient et où elles allaient.

Linsey Hollett, directrice de la conformité des produits de santé à Santé Canada, a déclaré que c’était confidentiel.

“Malheureusement, je ne suis pas en mesure de partager les quantités exactes”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la distribution était prioritaire pour les hôpitaux, mais ne dirait pas lesquels, seules les informations fournies par les hôpitaux pour enfants sont utilisées pour déterminer les besoins.

Plus tard au cours de la réunion, Hollett a précisé que Santé Canada tentait de convaincre les fabricants de rendre l’information publique et espérait que cela se produirait bientôt.

Davies était furieux et le député conservateur Stephen Ellis a qualifié le secret « d’inadmissible ».

En vain, les députés et les fonctionnaires ont erré pendant une heure autour de questions sur le début de la pénurie, qui est à blâmer et pourquoi cela s’est produit.

Lucas a dit à plusieurs reprises aux députés que les pénuries de médicaments ne sont pas inhabituelles, sont souvent traitées avant que quiconque dans le public ne se rende compte qu’il y a un problème et ne sont pas uniques au Canada.

Le député du Bloc québécois, Jean-Denis Garon, lui a demandé de nommer ne serait-ce qu’un autre pays où les politiciens ont dû exiger que les responsables de la santé viennent en comité pour expliquer pourquoi les enfants ne peuvent pas obtenir de médicaments pour faire baisser leur fièvre.

Lucas a dit qu’il est vrai que cette pénurie particulière est pire au Canada, mais il a dit qu’il y a des pénuries d’acétaminophène ailleurs, y compris en France, en Allemagne et en Irlande.

Fin octobre, la France a limité l’achat d’acétaminophène – plus communément appelé paracétamol en France – à deux boîtes par client dans un contexte de pénurie. L’Irlande et l’Allemagne avertissent qu’il y a des centaines de médicaments en pénurie, y compris des médicaments contre la fièvre des enfants.

L’association des pharmaciens allemands a déclaré à la mi-septembre que les blocages en cours de la Chine contre le COVID-19 affectaient les exportations portuaires et que la forte dépendance à l’égard de la Chine et d’autres pays asiatiques pour fabriquer les ingrédients actifs de médicaments tels que l’acétaminophène et l’ibuprofène signifiait que la chaîne d’approvisionnement mondiale les problèmes avaient un impact.

Lucas a reconnu que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement contribuent aux pénuries de médicaments.

Hollett a déclaré qu’il y avait actuellement jusqu’à 800 médicaments en pénurie au Canada, mais elle a déclaré que la plupart ne sont pas des pénuries critiques.

Il y a 23 médicaments sur la liste gouvernementale de “niveau 3” des pénuries critiques qui présentent un risque important pour les patients et le système de santé. La désignation oblige le gouvernement à réunir un comité pour enquêter sur le problème et les solutions potentielles.

Ni l’acétaminophène ni l’ibuprofène ne figurent sur la liste, qui est publiée sur le site Web du gouvernement.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 novembre 2022.