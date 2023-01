Les autorités mexicaines trouvent la voiture criblée de balles d’un homme disparu de l’Ohio, les corps enterrés à proximité: rapport

Les autorités mexicaines auraient récupéré la voiture qu’un homme de l’Ohio qui a disparu en décembre alors qu’il rendait visite à sa fiancée au Mexique a été vu au volant et a localisé quatre corps près du véhicule.

Le véhicule dans lequel Jose Gutierrez, un architecte de 36 ans de la région de Cincinnati, Ohio, a été vu pour la dernière fois avec trois autres personnes a été découvert dans l’État mexicain de Zacatecas avec des trous de balle et des pneus crevés, WLWT-TV a rapporté.

De plus, le point de vente a rapporté que le procureur général de l’État de Zacatecas a déclaré que quatre corps avaient été découverts enterrés près du véhicule et que des tests étaient en cours pour déterminer l’identité des individus.

Gutierrez a disparu depuis le jour de Noël avec sa fiancée, Viviana Pichardo, sa sœur et son cousin, qui sont tous allés dîner ce soir-là et n’ont pas été revus depuis.

Gutierrez se rendait au Mexique – un voyage que sa famille dit qu’il faisait souvent – ​​pour rendre visite à sa fiancée pour les vacances avant la date de leur mariage en 2023.

Quand le groupe de quatre n’est pas revenu du bar où ils sont allés le jour de Noël, WCPO-TV signalé que la famille de Pichardo les a contactés et a reçu un SMS avec une adresse en réponse. Lorsque la mère de Pichardo s’est rendue à cette adresse, elle a été arrêtée par la police, qui a déclaré que la zone était trop dangereuse pour être visitée, et les quatre n’ont plus jamais été entendus.

Le département d’État américain a actuellement mis en place un avertissement “Ne pas voyager” pour la région de Zacatecas “en raison de crimes et d’enlèvements”.

“Les crimes violents, l’extorsion et les activités des gangs sont répandus dans l’État de Zacatecas”, indique le site Web du Département d’État. “Les citoyens américains et les LPR [lawful permanent residents] ont été victimes d’enlèvements.”

Fox News Digital a contacté le département d’État et le FBI pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.