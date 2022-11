Les autorités mexicaines exhortent les États-Unis à modifier les alertes de voyage avertissant les citoyens de rester à l’écart en raison de crimes et d’enlèvements

Des responsables mexicains ont demandé aux États-Unis d’assouplir leurs avis de voyage au Mexique avertissant les citoyens de crimes et d’enlèvements et de les rendre plus précis sur les lieux où des crimes sont commis en relation avec les zones touristiques.

Dans un communiqué de presse La semaine dernière, le ministère mexicain du Tourisme a déclaré qu’il avait exhorté les États-Unis à modifier leurs avertissements de voyage dans plusieurs États mexicains afin de “détailler les zones qui pourraient représenter des problèmes et non de généraliser, car certains cas isolés d’insécurité se trouvent à de nombreux kilomètres des destinations touristiques. “

Actuellement, les États-Unis ont publié des avis aux citoyens de ne pas se rendre dans les États mexicains de Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas et Zacatecas en raison de problèmes de criminalité et d’enlèvement. L’État de Guerrero abrite la ville touristique populaire d’Acapulco.

En outre, le département d’État a dit aux Américains de “reconsidérer” les voyages dans sept autres États, dont la Basse-Californie, qui abrite la célèbre station balnéaire de Cabo San Lucas.

Le communiqué de presse a suggéré que les États-Unis sont disposés à modifier les directives, citant Angela Kerwin, secrétaire aux affaires consulaires du département d’État américain, déclarant lors d’une réunion que “des informations opportunes sont la clé pour stimuler le tourisme de la nation voisine vers le Mexique, et de cette façon, les touristes et les résidents américains connaissent en temps opportun l’état de la destination qu’ils visitent ou de l’endroit où ils résident.”

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Le communiqué précise qu’en 2021, l’arrivée de touristes américains par voie aérienne “a représenté 72,7% du total des arrivées dans notre pays”.

Plus tôt cette année, Mexique Nouvelles Quotidiennes signalé que le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré que le pays “n’a jamais été d’accord avec les alertes” car elles sont émises uniquement par les États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, trois cadavres se sont échoués dans le paradis touristique populaire d’Acapulco, tous les corps montrant des signes de torture.

En octobre, un touriste américain a été grièvement blessé après avoir déclaré avoir été pris en embuscade lors d’une attaque à la machette et laissé pour mort alors qu’il tentait d’acheter du tabac à chiquer.