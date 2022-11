Les autorités mexicaines et américaines s’associent pour d’énormes saisies de cocaïne, de fentanyl et de méthamphétamine destinées aux États-Unis

L’armée mexicaine et les douanes et la protection des frontières américaines ont toutes deux fait de gros bustes ces derniers jours, saisissant de la cocaïne, du fentanyl et de la méthamphétamine à destination des États-Unis.

Des membres de l’armée mexicaine ont été contraints à une fusillade avec un trafiquant de drogue présumé samedi après avoir suivi un avion suspect qui a survolé l’espace aérien mexicain et a atterri près de la ville de Tamazula, selon un rapport du Mexico News Daily.

Selon un communiqué du ministère mexicain de la Défense nationale, le système de surveillance aérienne du pays a détecté l’avion suspect et a envoyé trois avions de l’armée de l’air pour suivre son mouvement. Lorsque l’avion a atterri, trois hélicoptères militaires transportant du personnel de l’armée et de l’aviation mexicaines ont atterri sur les lieux et ont immédiatement commencé à tirer.

LES OFFICIERS DES DOUANES ET DE LA PATROUILLE DES FRONTIÈRES SAISISSENT 18,6 M $ EN METH AU POINT D’ENTRÉE DU TEXAS: «UNE PERTE DE DROGUE EXCEPTIONNELLE»

Les troupes mexicaines ont riposté sur le suspect et “un agresseur” a été blessé, a précisé le ministère dans un communiqué. Le suspect a reçu les premiers soins sur place, puis a été transporté dans un hôpital local. Lorsque les forces mexicaines ont fouillé l’avion, elles ont trouvé 30 colis pesant plus de 300 kilogrammes de ce qui était probablement de la cocaïne, après quoi l’armée a confié l’enquête aux autorités chargées de l’application des lois.

“Ces activités ont été menées conformément à l’État de droit et dans le respect des droits de l’homme, empêchant ainsi ces types de substances addictives d’affecter la santé et le développement de la jeunesse mexicaine”, a déclaré le ministère.

La cocaïne était probablement destinée aux États-Unis, selon le rapport.

LES AGENTS FRONTALIERS DE L’ARIZONA ARRÊTENT DES CHARGES DE PLUS DE 200 000 PILULES DE FENTANYL, COCAÏNE, METH CACHÉES DANS DES VÉHICULES

Le buste dramatique est survenu au cours de la même période où des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont pu intercepter une importante cargaison de drogue au port d’entrée de Nogales en Arizona. Le directeur du port, Michael W. Humphries, a tweeté lundi qu’en cinq saisies au cours des quatre jours précédents, l’agence avait saisi plus de 3 millions de comprimés de fentanyl, 19,5 livres de poudre de fentanyl, 251 livres de méthamphétamine, 47 livres de cocaïne et 2,6 livres d’héroïne.

Les contrebandiers ont tenté de dissimuler certaines drogues dans les expéditions commerciales de tortillas, selon le CBP, une tactique courante lorsqu’ils tentent de traverser la frontière américaine.

“Cette quantité massive de stupéfiants dangereux n’atteindra pas les rues”, a déclaré Humphries dans le post. “Excellent travail de l’équipe Nogales !”