Les autorités mexicaines découvrent les corps de 4 hommes et 2 femmes entassés dans une station balnéaire

Les procureurs mexicains ont déclaré avoir retrouvé les corps de quatre hommes et deux femmes entassés dans une rue de la ville balnéaire d’Acapulco, dans le Pacifique.

Les victimes, étranglées et les mains liées dans le dos, ont été découvertes lundi soir. Les meurtres font toujours l’objet d’une enquête et leurs identités n’ont pas été révélées.

La semaine dernière, cinq corps démembrés ont été retrouvés éparpillés dans une rue d’Acapulco, l’une des victimes étant candidat à un siège au conseil municipal de la ville voisine de Coyuca de Benítez.

Les gangs de drogue mexicains tuent fréquemment leurs victimes par asphyxie, soit en les étranglant, soit en leur enroulant du ruban adhésif ou des sacs en plastique autour de la tête, selon l’Associated Press.

Acapulco est encore sous le choc après avoir été frappée par l’ouragan de catégorie 5 Otis en octobre de l’année dernière, qui a fait 52 morts et endommagé de nombreux hôtels le long de sa plage.

Début avril, Eduardo Chávez, chef de la police municipale de la circulation à Acapulco, a été retrouvé mort par balle dans la ville.

Les cartels de la drogue au Mexique obligent souvent les chauffeurs de bus et de taxi à travailler pour eux et peuvent avoir été irrités par les contrôles routiers de ces véhicules, rapporte l’AP. Des vidéos qui auraient été publiées sur les réseaux sociaux en mars montraient des agents de gangs de drogue battant brutalement des chauffeurs de bus à Acapulco pour avoir omis de surveiller le cartel.

Le mois précédent, les corps étranglés de deux hommes avaient été retrouvés sur la célèbre plage de Condesa.

Le Département d’État américain conseille aux Américains de ne pas se rendre dans l’État de Guerrero, où se trouve Acapulco, « en raison de la criminalité ».

« Le crime et la violence sont répandus. Les groupes armés opèrent indépendamment du gouvernement dans de nombreuses régions de Guerrero », prévient le Département d’État. « Les membres de ces groupes maintiennent fréquemment des barrages routiers et peuvent recourir à la violence envers les voyageurs. Les citoyens américains et les résidents permanents légaux ont été victimes d’enlèvements au cours des années précédentes. »

