Les autorités mexicaines à la recherche de jeunes disparus font une macabre découverte

Les autorités mexicaines ont trouvé 45 sacs contenant un nombre inconnu de restes humains.

Les sacs ont été retrouvés dans un belvédère d’une zone boisée à la périphérie de Guadalajara, dans le nord-ouest du Mexique, a déclaré mercredi le bureau du procureur de l’État de Jalisco dans un communiqué, selon un rapport de l’Associated Press.

Les pompiers et les agents de la protection civile ont récupéré les sacs, qui contenaient une quantité inconnue de corps d’hommes et de femmes, en utilisant un hélicoptère pour les récupérer dans la gorge où ils se trouvaient. Les travaux de récupération des corps devraient se poursuivre dans les prochains jours, ont indiqué les autorités.

DES CHERCHEURS MEXICAINS EXHUMENT 53 SACS DE RESTES HUMAINS APRÈS QUE LE CHIEN A ÉTÉ REPÉRÉ PORTANT UNE MAIN HUMAINE

Les autorités mexicaines tentaient de localiser sept jeunes qui avaient été portés disparus la semaine dernière lorsqu’ils ont trouvé le site avec les sacs, qui se trouvaient sur un site qui contiendrait des restes humains, bien qu’il ne soit pas clair si les sept faisaient partie de ceux dont les restes se trouvaient dans le Sacs.

Selon le rapport, plus de 110 000 personnes sont portées disparues au Mexique, dont 15 000 à Jalisco, le nombre le plus élevé de tous les États. Le pays compte également des milliers de restes non identifiés dans ses morgues et ses cimetières.

La dernière découverte n’est pas la première fois que les autorités mexicaines trouvent des sacs remplis de restes humains, moins d’un an après que les autorités ont localisé 53 sacs de restes à Irapuato, dans l’État de Guanajuato, en novembre.

Dans ce cas, les autorités ont été alertées de la possibilité qu’un site contienne des restes humains après qu’un chien a été signalé se promenant avec une main humaine dans la gueule.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.