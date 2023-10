Les autorités mettent en garde contre de fortes pluies à New York après de nombreuses critiques sur la gestion des crues soudaines

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, et le maire de la ville de New York, Eric Adams, mettent en garde les habitants contre les fortes pluies dans l’État après avoir reçu de nombreuses critiques sur la façon dont ils ont récemment géré les inondations soudaines dans la ville.

L’avertissement intervient exactement une semaine après que plus de 5 pouces de pluie sont tombés sur certaines parties de New York, inondant les stations de métro, les routes et un terminal de l’aéroport de LaGuardia.

Alors que les restes du cyclone post-tropical Philippe se déplaçaient vers le nord dans l’Atlantique et promettaient d’apporter de la pluie à New York pendant la nuit et samedi, Adams a déclaré avoir activé le plan d’urgence de la ville en cas de crue éclair de manière proactive vendredi.

« New-Yorkais : des périodes de fortes pluies et des inondations potentielles sont prévues tard dans la nuit jusqu’à demain », a-t-il prévenu sur la plateforme X, appelant les habitants à faire leur part en se préparant.

Les heures entre la fin de la nuit de vendredi et le lever du soleil samedi étaient les plus préoccupantes, a déclaré le commissaire à la gestion des urgences de la ville de New York, Zach Iscol, dans un communiqué. Une surveillance des inondations du National Weather Service couvre de 2 h à 20 h samedi.

Même si des impacts majeurs et étendus n’étaient pas prévus, les averses nocturnes pourraient perturber les transports, inonder les sous-sols et élever le niveau de menace quotidienne des New-Yorkais, a déclaré le bureau d’Iscol.

Hochul a exhorté les habitants « à se préparer à de fortes pluies et à d’éventuelles crues soudaines dans certaines zones de la partie orientale de l’État ce week-end ».

« Un front froid puissant et lent » pourrait provoquer de 3 à 5 pouces de pluie à partir de vendredi et jusqu’à samedi dans des régions comme Albany, New York, Long Island et le centre de New York, selon un communiqué de presse du bureau de Hochul. Les pluies les plus fortes sont attendues samedi et la partie orientale de l’État est la plus exposée aux risques d’inondations.

« Nous surveillons de près un système météorologique fort susceptible de déverser davantage de pluie et de provoquer davantage d’inondations ce week-end dans les zones qui se remettent encore des tempêtes de la semaine dernière », Hochul a déclaré dans un communiqué. « J’exhorte les New-Yorkais à surveiller la météo ce week-end, mais à prendre dès maintenant des mesures pour se préparer aux fortes pluies et aux crues soudaines. Les agences d’État seront prêtes tout au long de la tempête à aider les gouvernements locaux si nécessaire.

Les restes de Philippe pourraient se combiner avec une dépression froide sur les Grands Lacs et le sud-est du Canada qui se dirigeait vers l’est, ont indiqué les prévisionnistes fédéraux.

« L’augmentation de l’humidité due à l’approche des restes de Philippe et le renforcement de la dynamique en altitude entraîneront de nombreuses tempêtes », a déclaré vendredi le service météorologique national lors d’une discussion sur les prévisions.

Le temps générateur de pluie devrait se déplacer vers le nord de la Nouvelle-Angleterre dimanche matin, selon le centre de prévision météorologique du National Weather Service.

« Le WPC a émis un léger risque de précipitations excessives sur certaines parties du nord-est de samedi à dimanche matin », a indiqué le centre dans un communiqué. mise à jour météo. « Les fortes pluies associées créeront principalement des zones localisées d’inondations soudaines, les zones urbaines, les routes et les petits cours d’eau étant les plus vulnérables. »

Des conditions météorologiques inhabituelles étaient également prévues pour le week-end dans d’autres régions du pays.

Des avertissements de gel ou des avis de gel étaient en vigueur jusqu’au milieu de la matinée dans une grande partie du Kansas, du Nebraska et des Dakotas ; des avertissements de drapeau rouge étaient en vigueur jusqu’à samedi pour certaines parties de la côte du Golfe ; et des avis de chaleur étaient actifs toute la nuit de samedi le long de la côte californienne, de San Francisco à la frontière américano-mexicaine.

Les avertissements de drapeau rouge de la côte du Golfe signifient qu’un temps sec et chaud avec des rafales de vent – ​​des conditions idéales pour les incendies de forêt – dominent les prévisions. Pendant ce temps, les rares avis de chaleur pour les communautés balnéaires de Californie incluent la possibilité de températures élevées de près de 100 degrés dans certains endroits, selon le National Weather Service.

Le week-end d’automne de Jekyll-and-Hyde fait suite à l’annonce selon laquelle le mois dernier a été de loin le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon les données publiées par le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

La semaine dernière, les responsables de l’État de New York ont ​​été critiqués pour ne pas avoir averti suffisamment les habitants avant les fortes pluies qui ont entraîné de graves inondations soudaines dans certaines parties de l’État.

Adams a été confronté à des questions répétées lors d’une conférence de presse le 29 septembre à ce sujet, à laquelle il a déclaré que son administration avait agi conformément au protocole.

« Nous avons, en premier lieu, notifié New York et utilisé les différents canaux de médias sociaux et le commissaire Iscol en a parlé depuis l’après-midi d’hier, donc toutes les précautions nécessaires ont été prises », a déclaré Adams à l’époque.

« Nous avons déjà connu ces conditions d’inondation et de fortes pluies et nous avons suivi le bon protocole », a-t-il ajouté.

Le 29 septembre a été déclaré « jour le plus humide » que la ville de New York ait connu depuis que l’ouragan Ida a balayé la région en 2021, selon Iscol.