Les autorités laotiennes saisissent 33 millions de comprimés de méthamphétamine, 1 100 livres de méthamphétamine en cristaux

Les autorités du Laos ont procédé à leur troisième plus importante saisie de méthamphétamine, confisquant 33 millions de comprimés ainsi que 1 100 livres de méthamphétamine en cristaux, a déclaré samedi un responsable de l’agence anti-criminalité des Nations Unies.

L’énorme buste est survenu après la découverte de 200 000 comprimés vendredi soir dans un camion arrêté à un poste de contrôle dans la province de Bokeo, dans le nord-ouest du pays, a déclaré Jeremy Douglas, le représentant régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Cette action a révélé un groupe de trafiquants et ses plans, ce qui a conduit à une saisie bien plus importante après l’interrogatoire du conducteur.

Douglas a souligné que le camion a été arrêté près du Kings Roman Casino, qui est situé dans une zone économique spéciale du Laos qui fonctionne de manière pratiquement autonome par rapport au droit national. Ces zones se trouvent dans les pays voisins du Laos, du Myanmar et du Cambodge, qui ont tous des forces de l’ordre lâches et ont lutté contre le crime organisé.

La plus grande saisie de drogue au Laos – également l’une des plus importantes d’Asie – a eu lieu en octobre de l’année dernière lorsque la police de la même province de Bokeo a saisi plus de 55,6 millions de pilules de méthamphétamine en un seul raid, ainsi qu’environ 3 300 livres de crystal meth, selon des rapports dans Médias laotiens.

La deuxième plus grande saisie du pays, de 36,5 millions de pilules de méthamphétamine, a eu lieu en janvier, également à Bokeo.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti dans un rapport publié en mai que la production et le trafic de drogues synthétiques telles que la méthamphétamine étaient en plein essor dans la région. Il a déclaré que le nombre de comprimés de méthamphétamine saisis en Asie de l’Est et du Sud-Est avait dépassé le milliard pour la première fois l’année dernière.

Les 1,008 milliard de comprimés étaient sept fois plus élevés que la quantité saisie 10 ans plus tôt, a déclaré l’agence, avertissant que l’augmentation de la production rend le médicament moins cher et plus accessible, créant un risque accru pour les personnes et leurs communautés.

La méthamphétamine est facile à fabriquer et a supplanté l’opium et son héroïne dérivée pour devenir la drogue illégale dominante en Asie du Sud-Est, tant pour la consommation que pour l’exportation.

La région du Triangle d’or, où se rencontrent les frontières du Myanmar – le principal producteur de méthamphétamine – du Laos et de la Thaïlande, était historiquement une zone de production majeure d’opium et abritait de nombreux laboratoires qui l’ont converti en héroïne.

Des décennies d’instabilité politique ont rendu les régions frontalières du Myanmar largement anarchiques, exploitées par les producteurs et les trafiquants de drogue. Bokeo borde le Myanmar et la Thaïlande, et le fleuve Mékong le traverse, ce qui en fait un carrefour pour le trafic de drogue.