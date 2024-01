Les autorités laissent les taux inchangés, comme prévu

“En considérant tout ajustement de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, le Comité évaluera soigneusement les données entrantes, l’évolution des perspectives et l’équilibre des risques”, indique le communiqué. Ce langage a remplacé une série de facteurs, notamment « le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, ainsi que les développements économiques et financiers ».

Ces changements faisaient partie d’une refonte dans laquelle la Fed cherche à tracer la voie à suivre alors que les données d’inflation diminuent alors que la croissance économique a été résiliente.

Le communiqué indique que la croissance économique a été “solide” et souligne les progrès réalisés en matière d’inflation.

“Le Comité estime que les risques liés à la réalisation de ses objectifs en matière d’emploi et d’inflation sont en train de s’équilibrer davantage”, indique la missive du FOMC. “Les perspectives économiques sont incertaines et le Comité reste très attentif aux risques inflationnistes.”

La déclaration contenait une clause clé qui faisait référence à “l’étendue de tout renforcement politique supplémentaire” qui pourrait survenir. Certains observateurs de la Fed recherchaient un texte soulignant que de nouvelles hausses de taux étaient peu probables, mais la déclaration a laissé la question au moins quelque peu ouverte.

Avant la réunion, les marchés s’attendaient à ce que la Fed puisse commencer à réduire son taux d’emprunt au jour le jour de référence dès mars, avec mai également comme point de lancement possible.

Les décideurs politiques se sont toutefois montrés plus circonspects quant à leurs intentions, avertissant qu’ils ne voyaient pas la nécessité d’agir rapidement au vu de l’évolution des données. En décembre, les membres du comité ont indiqué la probabilité de réductions de taux de trois quarts de point cette année, moins ambitieuses que les six que prévoient les marchés à terme, selon le groupe CME.

Plus immédiatement, le comité, pour la quatrième fois consécutive, a voté à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des fonds fédéraux. Le taux directeur est visé dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %, le plus élevé depuis près de 23 ans.

Les marchés attendent la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 14h30 HE pour obtenir plus d’indices sur la politique monétaire. Immédiatement après la décision, les actions sont tombées aux plus bas de la séance.

La Fed a surfé sur une vague de ralentissement de l’inflation, un marché du travail fort et une croissance économique solide, ce qui lui donne à la fois une marge de manœuvre pour commencer à assouplir sa politique monétaire et une prudence quant à la croissance qui pourrait réaccélérer et faire monter les prix à nouveau. Parallèlement à 11 hausses de taux, la Fed a également autorisé la réduction de ses avoirs obligataires, un processus qui a réduit de plus de 1 200 milliards de dollars le bilan de la banque centrale.

Le communiqué indique que le ruissellement du bilan se poursuivra à un rythme soutenu.

De nombreux économistes adoptent désormais un discours d’atterrissage en douceur selon lequel la Fed pourrait réduire l’inflation sans torpiller la croissance économique.

Des rapports distincts ont indiqué mercredi que le marché du travail ralentissait, tout comme les salaires. La société de traitement des salaires ADP a rapporté que les entreprises privées n’ont ajouté que 107 000 nouveaux travailleurs en janvier, un nombre inférieur aux attentes du marché mais néanmoins révélateur d’un marché du travail en expansion. En outre, le ministère du Travail a indiqué que l’indice du coût de l’emploi, un indicateur que la Fed surveille de près les signaux d’inflation provenant des salaires, n’a augmenté que de 0,9 % au quatrième trimestre, la plus faible augmentation depuis le deuxième trimestre 2021.

Plus généralement, l’inflation mesurée par les prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté de 2,9 % en décembre par rapport à l’année précédente, soit le plus bas depuis mars 2021. Sur une base de six et trois mois, les prix des dépenses de consommation personnelle de base ont tous deux atteint ou inférieur à l’objectif de la Fed.

Par ailleurs, la Fed a également annoncé qu’elle modifiait sa politique d’investissement tant pour les hauts fonctionnaires que pour le personnel. Les changements élargissent la portée des personnes couvertes pour inclure toute personne ayant accès aux « informations confidentielles du FOMC » et indiquent que certains membres du personnel pourraient être tenus de soumettre des déclarations de courtage ou d’autres documents pour vérifier l’exactitude des informations divulguées.

Ces changements font suite à une controverse sur plusieurs responsables de la Fed négociant à partir de comptes privés à un moment où la Fed apportait des changements majeurs à sa politique au début de la pandémie de Covid.