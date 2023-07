Les autorités kenyanes saisissent des médicaments améliorant la performance ; femme arrêtée pour contrebande présumée

Lundi, les autorités kenyanes ont procédé à une importante saisie de médicaments de contrebande qui pourraient être utilisés comme médicaments améliorant la performance par les athlètes, selon l’organisme national antidopage du pays.

Les autorités kenyanes ont saisi une cargaison de contrebande de médicaments pouvant être utilisés par les athlètes comme médicaments améliorant la performance, a annoncé lundi l’organisme national antidopage du pays.

Une femme soupçonnée de contrebande a été arrêtée et comparaîtra devant le tribunal cette semaine, a annoncé l’Agence antidopage du Kenya. Elle a été arrêtée à l’aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi lors d’une opération conjointe menée par la police et des responsables antidopage.

L’opération a eu lieu jeudi dernier, a indiqué l’organisme antidopage dans un communiqué. Il a déclaré que l’envoi illégal contenait 150 boîtes d’acétonide de triamcinolone et d’autres matériaux « dopants », dont plus de 500 boîtes d’autres médicaments.

Le Kenya est l’un des pays les plus titrés en athlétisme international avec une riche histoire de vainqueurs dans les courses de moyenne et longue distance aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.

Cependant, il a également un sérieux problème de dopage et est classé comme pays à haut risque par l’organisme international antidopage de l’athlétisme.

L’acétonide de triamcinolone est l’une des substances les plus couramment utilisées par les athlètes kenyans qui échouent aux tests de dopage.

Deux des meilleures coureuses de fond, la gagnante du marathon de Boston Diana Kipyokei et Betty Wilson Lempus, ont récemment reçu de longues interdictions après avoir été testées positives à l’acétonide de triamcinolone. Ils ont également été reconnus coupables de falsification de preuves dans une enquête sur le dopage.

Kipyokei a reçu une interdiction de six ans et Lempus une interdiction de cinq ans.