Les autorités iraniennes nient l’arrestation de la mère d’Armita Geravand | Nouvelles

La justice iranienne a démenti un rapport d’un groupe de défense des droits de l’homme selon lequel les forces de sécurité avaient arrêté la mère d’une adolescente qui était dans le coma après une prétendue confrontation avec la police.

Les autorités iraniennes ont démenti les informations de militants des droits de l’homme selon lesquelles la jeune fille de 16 ans, Armita Geravand, aurait été blessée dimanche lors d’un affrontement avec des policiers chargés de faire respecter le code vestimentaire conservateur du pays, qui oblige les femmes à porter un couvre-chef.

L’association irano-kurde de défense des droits Hengaw a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté jeudi la mère de Geravand, Shahin Ahmadi, près de l’hôpital où sa fille avait été emmenée après l’incident.

La justice iranienne a démenti le rapport de Hengaw sur la plateforme de médias sociaux X.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a rapporté que le pouvoir judiciaire a nié toute arrestation. Il disait que des ennemis non identifiés répandaient des rumeurs sur la « perte de conscience » de Geravand pour leur propre profit.

L’incident survient plus d’un an après Mahsa Amini, une femme de 22 ans dont la mort dans le coma en septembre 2022 alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs a déclenché des semaines de manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale, qui ont conduit à une violente répression de la part des autorités. .

Une nouvelle loi sur le hijab est entrée en vigueur en Iran et impose des sanctions aux femmes qui ne le portent pas en public.

Les responsables des droits de l’homme nommés par l’ONU ont exprimé le mois dernier leurs inquiétudes concernant la loi.

Deux militants des droits de l’homme ont déclaré que Geravand était tombé dans le coma à la suite de ce qu’ils ont qualifié d’affrontement avec des agents dans le métro de Téhéran pour avoir violé la loi sur le hijab, a rapporté l’agence de presse Reuters.

La société d’exploitation du métro de Téhéran a déclaré à l’agence de presse officielle IRNA que les images de vidéosurveillance ne montraient aucun signe de conflit verbal ou physique entre les passagers ou les employés de l’entreprise.

L’hospitalisation de Geravand a déclenché la colère des Iraniens sur les réseaux sociaux, qui exigent des images vidéo complètes de ce qui s’est passé, notamment depuis l’intérieur d’un wagon de métro.

«Nous avons ENCORE une autre belle fille dans le coma pour le crime de mauvais hijab… elle s’appelle Armita Geravand. Elle n’a que 16 ans », a écrit sur X l’avocat des droits humains Gissou Nia, qui est président du conseil d’administration du Centre de documentation iranien sur les droits humains.

Des images de vidéosurveillance partagées par IRNA montraient Geravand sans hijab accompagné de deux amies marchant vers un train depuis un quai. En entrant dans le wagon, l’une des filles recule immédiatement et atteint le sol, avant qu’une autre fille ne soit traînée inconsciente hors du train par les passagers.

La mère et le père de Geravand sont apparus dans une vidéo publiée mercredi sur IRNA disant que leur fille avait subi une chute de tension, avait perdu l’équilibre et s’était cognée la tête dans le métro.

Les groupes de défense des droits ont déclaré que cette déclaration avait été faite sous la contrainte.

Le gouvernement iranien a imposé des restrictions sur la tenue vestimentaire des femmes depuis qu’une révolution populaire a renversé le Shah laïc et soutenu par l’Occident en 1979. Les femmes sont obligées de se couvrir les cheveux et de porter des vêtements longs et amples.

Les contrevenants ont été réprimandés publiquement, condamnés à des amendes ou arrêtés, mais dans les mois qui ont suivi les troubles de l’année dernière, les femmes étaient encore largement vues dévoilées dans les centres commerciaux, les restaurants, les magasins et les rues du pays.

L’incident a attiré l’attention internationale.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré sur X : « Une fois de plus, une jeune femme en #Iran se bat pour sa vie. Juste parce qu’elle a montré ses cheveux dans le métro.

L’envoyé spécial adjoint des États-Unis pour l’Iran, Abram Paley, a également écrit qu’il était « choqué et préoccupé par les informations selon lesquelles la soi-disant police de la moralité iranienne aurait agressé Armita Geravand, 16 ans ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a critiqué les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour leurs remarques sur les droits des femmes en Iran et sur le cas de Geravand.

« Au lieu de remarques interventionnistes et partiales et d’exprimer une inquiétude peu sincère à l’égard des femmes et des filles iraniennes, vous feriez mieux de vous inquiéter du personnel médical et des patients américains, allemands et britanniques et de vous attaquer à leur situation », a-t-il écrit sur X.