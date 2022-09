Les autorités iraniennes arrêtent des célébrités, des artistes et des ressortissants étrangers lors de la répression des manifestations : rapport

Les autorités iraniennes ont intensifié leur répression contre les manifestants à la suite de la mort de Mahsa Amini, et le ministère des Renseignements a annoncé l’arrestation de neuf ressortissants étrangers ainsi que de journalistes et de célébrités.

“Ils [the regime] vouloir les faire taire. Le talon d’Achille de ce régime a toujours été son peuple”, a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk, à Fox News Digital.

“Ils savent que les gens ont atteint un point de basculement et sont alimentés par le désenchantement.

“Ils risquent littéralement leur vie pour dire au monde qu’ils ne veulent pas de ce régime. Le régime a redoublé d’efforts pour faire usage de toute la force nécessaire pour étouffer ces manifestations. En rassemblant des journalistes, des poètes, des chanteurs et des célébrités, ils sont en essayant d’en faire un exemple pour arrêter les manifestations.”

LES MANIFESTANTS EN IRAN INSISTENT QUE LE RÉGIME ISLAMIQUE “NE REPRÉSENTE PAS” LE PEUPLE DANS UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

Les protestations ont commencé lors des funérailles d’Amini, 22 ans, après sa mort alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs. La police affirme qu’elle est simplement tombée dans le coma après son arrestation. Sa famille et certains témoins disent avoir vu des preuves que la police l’avait battue.

Vendredi, les manifestations se seraient étendues à plus de 140 villes iraniennes, faisant au moins 83 morts et 3 000 arrêtés dans 31 provinces, selon la Fondation pour la défense des démocraties, qui a publié une mise à jour Vendredi sur son suivi des manifestations.

Le régime a cherché à réprimer les protestations en couper l’accès aux médias sociaux dans plus d’une douzaine de villes ces derniers jours, une décision qui a empêché le meurtre généralisé de manifestants lors de précédents troubles.

LE TRIBUNAL DÉCLARE QUE L’IRAN A COMMIS « DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ PENDANT LA RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS DE 2019 »

Au cours du week-end, la police a arrêté Niloofar Hamedi, le journaliste qui a d’abord rapporté la mort d’Amini, et a arrêté 28 autres journalistes, dont plusieurs du journal réformiste iranien Shargh, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Le Foreign Desk a rapporté que la plupart des journalistes ont été enlevés lors de perquisitions après minuit à leur domicile et que des appareils électroniques ont été confisqués.

LA POLICE IRAN AVERTISSENT QU’ELLES SERONT RÉPRESSIONNÉES AVEC ” TOUTE LEUR PUISSANCE ” ALORS QUE LES PROTESTATIONS PRÈS DE LA TROISIÈME SEMAINE

Même des artistes éminents, dont la poétesse Mona Borzouei et le chanteur Shervin Hajipour, ont été arrêtés après avoir publié des messages en faveur des manifestations. Le régime a accusé les nations étrangères d’attiser la violence par le biais de ces célébrités et journalistes.

Mais le monde a montré son soutien aux manifestations. Les États-Unis ont réagi à la mort d’Amini en sanctionnant la police des mœurs et sept autres responsables de la sécurité iraniens “responsables de la répression des manifestations non violentes” dans le pays, a annoncé le secrétaire d’État américain Antony Blinken le 22 septembre. Il a directement blâmé la police des mœurs pour la mort d’Amini.

“Le peuple iranien reçoit du soutien du monde entier, en particulier sur les réseaux sociaux”, a déclaré Daftari. “Les Iraniens à l’intérieur de l’Iran avec de nombreux partisans utilisent leur popularité et leurs plateformes pour afficher leur soutien aux manifestations et c’est pourquoi le régime les cible. Ils veulent les faire taire.”