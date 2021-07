Les autorités irakiennes réduisent le nombre de morts dans l’incendie d’un hôpital de Covid

NASIRIYA, Irak – Les responsables régionaux ont révisé jeudi à la baisse le nombre de morts d’un incendie qui a balayé le service des coronavirus d’un hôpital dans le sud de l’Irak cette semaine, affirmant qu’ils avaient confirmé 60 victimes au lieu des 92 initialement rapportés par les médias d’État.

L’incendie s’est déclaré lundi soir dans une salle nouvellement construite pour les patients atteints de coronavirus à l’hôpital universitaire Imam Hussein de la ville méridionale de Nasiriya. Il s’est propagé rapidement, brûlant pendant trois heures. La scène à l’hôpital était chaotique au lendemain de l’incendie, et les responsables régionaux ont donné des nombres de morts différents et des explications sur la cause.

Mardi en fin de journée, deux médias irakiens gérés par l’État avaient rapporté que 92 personnes étaient mortes, citant le ministère de la Santé de la province de Dhi Qar, qui comprend Nasiriya. Mais le porte-parole du ministère de la Santé à l’époque, Amar Bashar, a déclaré qu’il avait déclaré à l’un des médias publics que 72 personnes tuées dans l’incendie avaient été identifiées sur la base d’informations provenant de la morgue de Nasiriya.

M. Bashar a démissionné plus tard dans la journée, et le chef du ministère de la Santé de la province et le chef de l’hôpital ont été licenciés, ce qui ajoute aux complications entourant la diffusion d’informations sur l’incendie.