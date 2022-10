Les autorités installées par la Russie ordonnent l’évacuation de Kherson avant l’avancée ukrainienne prévue

Les autorités installées par la Russie ont ordonné à tous les habitants de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, de partir “immédiatement” samedi avant une avancée attendue des troupes ukrainiennes menant une contre-offensive pour reprendre la zone occupée.

” attentats terroristes” par Kyiv.

Kherson est aux mains des Russes depuis les premiers jours de son invasion de l’Ukraine en février. La ville est la capitale d’une région du même nom, l’une des quatre annexées illégalement par le président russe Vladimir Poutine le mois dernier.

Les autorités de la région soutenues par le Kremlin avaient précédemment annoncé leur intention d’évacuer tous les responsables nommés par la Russie et jusqu’à 60 000 civils de l’autre côté du fleuve, dans ce que le dirigeant local Volodymyr Saldo a déclaré être un “déplacement organisé et progressif”.

Les responsables ukrainiens ont exhorté les habitants à résister aux tentatives de les déplacer, un responsable local alléguant que Moscou voulait prendre des civils en otage et les utiliser comme boucliers humains.

Poutine a signé mercredi un décret imposant la loi martiale à Kherson et à trois autres régions du sud et de l’est de l’Ukraine qu’il avait déclarées territoire russe au mépris du droit international.

Infrastructure clé attaquée

Ailleurs, des centaines de milliers de personnes dans le centre et l’ouest de l’Ukraine se sont réveillées samedi avec des pannes de courant et des rafales périodiques de coups de feu, alors que la défense aérienne ukrainienne tentait d’abattre des drones et des missiles entrants.

La Russie a intensifié ses frappes contre les centrales électriques, les systèmes d’approvisionnement en eau et d’autres infrastructures clés à travers le pays, la dernière phase de la guerre alors qu’elle approche des huit mois.

Alexei traverse sa maison, qui a été endommagée par une frappe de missile, près de la frontière russe dans la région de Kharkiv, en Ukraine, vendredi. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré samedi dans un communiqué que la Russie avait lancé “une attaque massive de missiles” ciblant des “infrastructures critiques”, ajoutant qu’elle avait abattu 18 des 33 missiles de croisière lancés depuis les airs et la mer.

Des sirènes de raid aérien ont retenti deux fois à travers l’Ukraine en début d’après-midi, envoyant les habitants se précipiter dans des abris.

“Plusieurs roquettes” visant la capitale ont été abattues samedi matin, a indiqué le maire de Kyiv Vitali Klitschko sur la messagerie Telegram.

Des rapports similaires ont été faits par les gouverneurs de six provinces occidentales et centrales, ainsi que la région sud d’Odessa sur la mer Noire.

Le bureau présidentiel a déclaré dans son communiqué du matin que cinq drones chargés d’explosifs avaient été abattus dans la région centrale de Tcherkassy, ​​au sud-est de Kyiv.

Craintes pour l’approvisionnement en eau

La ville occidentale de Khmelnytskyi, qui chevauche la rivière Bug et abritait quelque 275 000 personnes avant la guerre, s’est retrouvée sans électricité, peu de temps après que les médias locaux ont signalé plusieurs fortes explosions.

Dans une publication sur les réseaux sociaux samedi, le conseil municipal a exhorté les résidents locaux à stocker l’eau, “au cas où elle serait également épuisée dans l’heure.

Le maire de Loutsk, une ville de 215 000 habitants située dans l’extrême ouest de l’Ukraine, a lancé samedi un appel similaire sur Telegram. L’électricité à Loutsk a été partiellement coupée après que des missiles russes ont percuté des installations énergétiques locales, a-t-il déclaré.

Un homme ramasse des branches d’arbres tombées pour les utiliser comme bois de chauffage à Bakhmut, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, vendredi. (Cour Carl/Getty Images)

La ville centrale d’Ouman, un centre de pèlerinage clé pour les Juifs hassidiques qui comptait quelque 100 000 habitants avant la guerre, a également été plongée dans l’obscurité après qu’une roquette a touché une centrale électrique voisine, ont indiqué les autorités régionales sur Telegram.

Dans la capitale et quatre régions environnantes, dont Tcherkassy, ​​des coupures de courant sont entrées en vigueur samedi matin en réponse à la réduction de l’alimentation électrique. La compagnie énergétique d’État, Ukrenergo, a continué d’exhorter tous les Ukrainiens à économiser l’énergie.

Plus tôt cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les consommateurs à limiter leur consommation d’énergie entre 7 h et 11 h tous les jours et à éviter d’utiliser des appareils énergivores tels que les radiateurs électriques.

Au cours des deux dernières semaines, Moscou a intensifié ses attaques contre des infrastructures civiles clés à travers l’Ukraine. Environ 40% du système d’alimentation électrique du pays a été gravement endommagé, ont indiqué des responsables. Zelenskyy a déclaré plus tôt dans la semaine que 30 % des centrales électriques ukrainiennes avaient été détruites depuis le 10 octobre.