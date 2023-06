Les autorités indiennes mettent fin aux travaux de sauvetage de 2 trains de voyageurs accidentés qui ont tué plus de 300 personnes

BALASORE, Inde (AP) – Une fois les travaux de sauvetage terminés, les autorités ont commencé à nettoyer l’épave mutilée de deux trains de voyageurs qui ont déraillé dans l’est de l’Inde, tuant plus de 300 personnes et en blessant des centaines dans l’un des accidents ferroviaires les plus meurtriers du pays depuis des décennies, ont annoncé dimanche des responsables. .

Les enquêteurs étudient les causes possibles de l’accident de vendredi soir dans le district de Balasore, dans l’est de l’État d’Odisha, notamment si une erreur humaine ou une défaillance du signal a joué un rôle.

Quinze corps ont été récupérés samedi soir et les efforts se sont poursuivis pendant la nuit alors que de lourdes grues ont été utilisées pour retirer un moteur qui s’était installé au sommet d’un wagon. Aucun corps n’a été retrouvé dans le moteur et les travaux ont été achevés dimanche matin, a déclaré Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d’incendie et d’urgence d’Odisha.

L’accident s’est produit à un moment où le Premier ministre Narendra Modi se concentre sur la modernisation du réseau ferroviaire de l’époque coloniale britannique en Inde, qui est devenu le pays le plus peuplé du monde avec 1,42 milliard d’habitants. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité ferroviaire, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, le plus grand réseau ferroviaire sous une seule direction au monde.

Les enquêtes préliminaires ont révélé qu’un signal avait été donné au Coromandel Express pour entrer dans la voie principale, mais le signal a ensuite été supprimé. Le train est entré dans une autre ligne, connue sous le nom de ligne en boucle, et s’est écrasé dans un train de marchandises stationné là-bas, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

Interrogé sur la cause de l’accident et les conclusions préliminaires, le ministre indien des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a déclaré : « Que le rapport d’enquête sorte. Il ne sera pas approprié de commenter.

Des scènes chaotiques ont éclaté vendredi soir alors que les sauveteurs montaient au sommet des trains détruits pour ouvrir les portes et les fenêtres à l’aide de torches coupantes pour tenter de sauver les personnes coincées à l’intérieur des wagons.

Modi s’est rendu sur le site de l’accident samedi pour examiner l’effort de secours et parler aux responsables des secours. Il s’est également rendu dans un hôpital où il a interrogé les médecins sur les traitements administrés aux blessés et a parlé à certains d’entre eux.

Modi a déclaré aux journalistes qu’il ressentait la douleur de ceux qui avaient souffert de l’accident. Il a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour les aider et punirait sévèrement toute personne jugée responsable.

Dix à 12 voitures d’un train ont déraillé et des débris de certaines des voitures mutilées sont tombés sur une voie proche. Les débris ont été heurtés par un autre train de voyageurs venant de la direction opposée, provoquant le déraillement de jusqu’à trois voitures du deuxième train, a déclaré Amitabh Sharma, porte-parole du ministère des Chemins de fer.

En 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires en Inde. En 2016, un train de voyageurs a glissé hors des voies entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes.

La plupart des accidents de train en Inde sont attribués à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

Plus de 12 millions de personnes empruntent chaque jour 14 000 trains à travers l’Inde, voyageant sur 64 000 kilomètres (40 000 miles) de voies.

