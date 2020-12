Les autorités se démènent pour trouver la source de la mystérieuse maladie qui a jusqu’à présent affligé plus de 500 personnes dans les régions rurales de l’Inde, avec deux coupables possibles identifiés: les métaux lourds comme le nickel et le plomb, ou les pesticides.

Quelque 555 habitants d’Eluru – une ville de 200 000 habitants, dans l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde – ont été frappés par cette maladie inexpliquée.

La maladie sinistre, qui provoque un effondrement spontané, est apparue pour la première fois samedi. De nombreux patients se sont présentés aux urgences avec des blessures subies lors de leur chute.

«Certaines personnes disent que c’est une hystérie de masse, mais ce n’est pas le cas» a déclaré AS Ram, un médecin senior à l’hôpital gouvernemental d’Eluru. «La plupart des patients arrivent avec des blessures mineures à la tête ou un œil au beurre noir, car ils se sont effondrés soudainement avec la crise.»

Un homme de 45 ans est à ce jour le seul décès confirmé de la maladie. Il avait subi une série de convulsions, ainsi que des nausées et des douleurs chroniques. Une autopsie n’a donné aucune preuve concluante de la cause du décès.

Sur les 555 personnes qui ont été traitées depuis samedi, environ 80 ont présenté des symptômes rien que mardi, a déclaré le chef de l’hôpital gouvernemental d’Eluru, le Dr AV Mohan. Au moins 70 enfants ont été touchés par la maladie.

Mardi, une équipe de médecins du All India Institute of Medical Sciences de New Delhi a signalé la présence de métaux lourds dans les échantillons sanguins, tout en avertissant que la taille de l’échantillon est trop petite pour déclarer définitivement que l’empoisonnement aux métaux lourds en est la cause.

Des additifs chimiques dans les pesticides sont également soupçonnés de jouer un rôle dans la mystérieuse maladie, et une enquête officielle a été lancée. Des tests sur l’approvisionnement en eau et le lait ont été effectués, tandis que des échantillons d’huile de cuisine, de riz et d’urine ont également été envoyés pour analyse. Ajoutant à l’intrigue est le fait qu’il n’y a pas de grandes usines chimiques dans la région.

Après avoir consulté les autorités médicales locales, le législateur fédéral GVL Narasimha Rao a affirmé que « La cause la plus probable est les substances organochlorées toxiques. »

Les organochlorés ont été interdits dans de nombreux pays, en raison de leurs liens avec divers cancers. Les symptômes d’une exposition à ces produits chimiques comprennent des convulsions, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vomissements, des tremblements, de la confusion, une faiblesse musculaire, des troubles de l’élocution, de la salivation et de la transpiration.

L’Inde compte actuellement le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde, qui devrait bientôt dépasser les 10 millions, bien que tous les patients d’Eluru aient été testés négatifs pour Covid-19, ainsi que pour la dengue, le chikungunya et l’herpès.

