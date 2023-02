Les autorités indiennes font une descente dans les bureaux de la BBC après la diffusion d’un documentaire sur Modi

New Delhi

CNN

Les autorités fiscales indiennes ont fait une descente dans les bureaux de la BBC à New Delhi et à Mumbai mardi, des semaines après que le pays a interdit un documentaire du diffuseur britannique qui critiquait le rôle présumé du Premier ministre Narendra Modi dans des émeutes meurtrières il y a plus de 20 ans.

BBC News a rapporté à la télévision que les gens n’avaient pas été autorisés à entrer ou à sortir des bureaux.

Les raids interviennent après que le gouvernement indien a déclaré avoir utilisé des “pouvoirs d’urgence” pour empêcher la diffusion du documentaire dans le pays, ajoutant que YouTube et Twitter s’étaient conformés à l’ordre.

Cette décision a polarisé la réaction dans la plus grande démocratie du monde. Les critiques l’ont décrié comme une atteinte à la liberté de la presse, tandis que les partisans de Modi se sont ralliés à sa défense.

Un porte-parole de la BBC a déclaré à CNN que l’organisation “coopérait pleinement” avec les autorités. “Nous espérons que cette situation sera résolue dès que possible”, a déclaré le porte-parole.

Le documentaire en deux parties “India: The Modi Question” a critiqué le ministre en chef de l’État occidental du Gujarat en 2002 lorsque des émeutes ont éclaté entre la majorité hindoue de l’État et la minorité musulmane. Il a été diffusé au Royaume-Uni en janvier.

Plus de 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées dans les violences et au moins 220 autres ont disparu, selon les chiffres du gouvernement. Près de 1 000 femmes sont devenues veuves, tandis que plus de 600 enfants sont devenus orphelins, selon les chiffres officiels.

Modi et son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata, sont arrivés au pouvoir en Inde en 2014, surfant sur une vague de nationalisme hindou dans le pays de 1,3 milliard d’habitants, où près de 80 % de la population suit la foi.

La BBC a déclaré que Jack Straw, qui était ministre britannique des Affaires étrangères en 2002 et figure dans le documentaire, affirme que Modi a « joué un rôle proactif en retirant la police et en encourageant tacitement les extrémistes hindous ».

Modi a nié les accusations selon lesquelles il n’aurait pas réussi à arrêter la violence. Une équipe d’enquête spéciale nommée par la Cour suprême de l’Inde en 2012 n’a trouvé aucune preuve suggérant qu’il était à blâmer.

Mais les émeutes restent l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire post-indépendance de l’Inde, certaines victimes attendant toujours que justice soit rendue.

Le mois dernier, certains étudiants universitaires de Delhi tentant de regarder le film interdit sur le campus ont été arrêtés par la police, ce qui fait craindre que les libertés ne soient étranglées sous le gouvernement de Modi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole du BJP, Gaurav Bhatia, a déclaré que les entreprises, y compris les agences de presse, doivent “suivre et respecter la loi indienne”.

“Toute personne, toute agence, qu’elle soit liée aux médias, à une entreprise, si elle travaille en Inde, doit suivre et respecter la loi indienne. S’ils respectent la loi, pourquoi devraient-ils avoir peur ou s’inquiéter ? Laissez le ministère du Revenu faire son travail », a-t-il déclaré.

L’Inde est un pays qui « donne une opportunité à chaque organisation » tant qu’elle est « disposée à respecter » la constitution du pays, a ajouté Bhatia.

Les raids ont fait craindre une censure en Inde.

Dans un déclaration mardila Editor’s Guild of India s’est dite “profondément préoccupée” par le développement.

Les raids s’inscrivaient dans la “continuation d’une tendance à utiliser les agences gouvernementales pour intimider et harceler les organes de presse qui critiquent les politiques gouvernementales ou l’establishment au pouvoir”, a-t-il déclaré. “C’est une tendance qui sape la démocratie constitutionnelle.”

La déclaration donne des exemples de perquisitions similaires effectuées dans les bureaux de divers médias locaux de langue anglaise, dont NewsClick et Newslaundry, ainsi que des médias de langue hindi, dont Dainik Bhaskar et Bharat Samachar.

« La Guilde exige que toutes ces enquêtes fassent preuve de beaucoup de soin et de sensibilité afin de ne pas porter atteinte aux droits des journalistes et des organisations médiatiques », a-t-elle déclaré.