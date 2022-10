Les autorités identifient une victime dans la fusillade d’un hôpital de Dallas

DALLAS (AP) – Les autorités ont identifié l’un des deux employés de l’hôpital de Dallas qui, selon la police, a été abattu ce week-end par un homme de 30 ans qui a ouvert le feu après avoir accusé sa petite amie d’infidélité alors qu’elle se trouvait à l’établissement médical pour donner naissance. Jacqueline Pokuaa, 45 ans, a été tuée dans la fusillade de samedi au Methodist Dallas Medical Center, a annoncé le bureau du médecin légiste du comté de Dallas. Une porte-parole du bureau a déclaré que la manière et la cause du décès étaient toujours en cours d’examen et qu’il n’était pas encore prêt à divulguer l’identité de l’autre personne qui a été tuée.

Les autorités ont déclaré que Nestor Hernandez avait ouvert le feu vers 11 heures samedi alors qu’il était à l’hôpital pour la naissance d’un enfant par son “autre significatif”. Hernandez, qui était en liberté conditionnelle à l’époque et avait obtenu l’autorisation d’être à l’hôpital, a été blessé par balle par un policier et emmené dans un autre établissement médical pour y être soigné, ont indiqué les autorités.

Hernandez a été accusé de meurtre qualifié. Une porte-parole du département du shérif du comté de Dallas a déclaré qu’il n’avait pas été emprisonné dimanche soir et qu’il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

La police a publié peu d’informations sur ce qui a conduit à la fusillade. Mais selon un affidavit de mandat d’arrêt obtenu par WFAA-TV, Hernandez était à l’hôpital pour la naissance de son enfant lorsqu’il a accusé sa petite amie de le tromper et a commencé à la frapper à la tête avec une arme de poing.

Hernandez a alors commencé à passer des appels “de mauvais augure” et à envoyer des SMS à sa famille, a dit à sa petite amie qu’ils allaient tous les deux mourir et a dit “quiconque entre dans cette pièce va mourir avec nous”, selon le récit de la chaîne de télévision de Dallas. l’affidavit. Il aurait été dit que Hernandez avait tiré sur deux employés qui étaient entrés dans la pièce avant qu’un policier de l’hôpital ne lui tire une balle dans la jambe.

Les autorités n’ont publié aucune information sur la santé de la petite amie ou sur la façon dont Hernandez en est venu à avoir une arme à feu alors qu’il était en liberté conditionnelle pour une condamnation pour crime. Le bureau du greffier du comté de Dallas a déclaré qu’il n’avait pas reçu l’affidavit de la police. Une porte-parole du département de police de Dallas a refusé de fournir le document, affirmant que le département aidait la police de l’hôpital dans cette affaire. Un porte-parole du système hospitalier et de son service de police n’a pas immédiatement répondu à une demande de document envoyée par courrier électronique lundi.

Hernandez a été libéré sur parole en octobre dernier après avoir été condamné à une peine de prison pour vol aggravé, selon la porte-parole du ministère de la Justice pénale du Texas, Amanda Hernandez. Elle a dit qu’il avait été autorisé à être avec son “autre significatif” à l’hôpital lors de son accouchement samedi.

Les autorités n’ont pas révélé les conditions spécifiques de sa libération conditionnelle, mais la police a déclaré que Hernandez portait un moniteur de cheville pendant la fusillade.

Les archives du comté de Dallas montrent que Nestor Hernandez a été arrêté à plusieurs reprises depuis 2011, notamment pour vol aggravé, cambriolage et possession illégale d’une arme à feu par un criminel.

The Associated Press