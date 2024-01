Les autorités identifient les menaces potentielles avant les primaires du New Hampshire

Avant le premier tour de scrutin de la primaire présidentielle du New Hampshire, les autorités identifient déjà les menaces potentielles qui pèsent sur l’élection – et élaborent une stratégie pour les arrêter, selon une nouvelle évaluation du Centre d’information et d’analyse du New Hampshire (NHIAC).

L’analyse confidentielle, distribuée aux forces de l’ordre le 17 janvier et obtenue par ABC News, décrit un éventail de complots possibles de ceux qui pourraient chercher à perturber la première primaire du pays mardi.

Le document indique qu’il n’existe “aucune information indiquant une menace spécifique et crédible”. Mais cela souligne que cela ne doit pas inciter les forces de l’ordre et les responsables gouvernementaux à ignorer les risques potentiels – ni l’importance capitale de résoudre vigoureusement et à l’avance les éventuelles attaques.

“Le NHIAC reste préoccupé par les menaces posées par les organisations terroristes étrangères, les extrémistes violents à motivation raciale, les extrémistes violents nationaux, les extrémistes violents locaux et d’autres acteurs étatiques ou criminels cherchant à perturber les élections américaines”, indique le bulletin.

“De nombreuses attaques et complots déjoués ces dernières années démontrent l’intérêt continu” des extrémistes étrangers et nationaux pour s’attaquer aux “rassemblements de masse et autres cibles faciles”, y compris les “événements symboliques”, indique le bulletin. Peu d’événements politiques sont plus symboliques que la première primaire. Et, préviennent les responsables, il y a ceux qui « ont la capacité de perturber, de supprimer ou de décourager les électeurs de participer » dans le New Hampshire.

La nouvelle analyse intervient au début de la saison des élections présidentielles à enjeux élevés et à une époque de menaces accrues de presque tous types.

“Le cycle électoral de 2024 se déroule à un moment où les États-Unis sont confrontés à l’un des environnements de menace les plus instables et les plus dangereux auxquels ils aient été confrontés depuis le 11 septembre”, a déclaré John Cohen, ancien chef du renseignement au ministère de la Sécurité intérieure et désormais journaliste à ABC. Contributeur de nouvelles. “Dans l’environnement de menace actuel, le manque d’informations crédibles concernant un complot ou une attaque spécifique ne signifie pas que la menace n’existe pas. Nous savons qu’elle existe.”

Selon les experts, un environnement mondial en poudrière menace la primaire présidentielle de 2024. L’élection de 2024 allait déjà être la première course à la présidentielle depuis la fin de la pandémie de COVID-19 et l’attaque du Capitole le 6 janvier. Elle est également marquée par une rhétorique politique de plus en plus toxique, par le mélange des salles d’audience et des campagnes électorales alors que l’ancien président Donald Trump fait face à quatre procès pénaux, ainsi que par les conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine. En outre, les discours de haine, la désinformation et la désinformation sont monnaie courante sur les réseaux sociaux, et la technologie en évolution rapide reste vulnérable, selon les experts.

Ces circonstances présentent de grandes opportunités pour les pays adversaires qui ont « cherché à influencer les élections américaines dans le passé en sapant la confiance du public dans le processus électoral et en exacerbant les divisions sociopolitiques », selon l’analyse du New Hampshire.

“L’environnement de menace actuel repose sur la colère, la polarisation qui est devenue bien trop omniprésente dans notre société. Et omniprésente dans notre discours politique également”, a déclaré Cohen. “Les responsables électoraux doivent être prêts à réagir si quelque chose se produit – mais vous ne pouvez pas attendre que cela se produise.”

Certains responsables électoraux de l’État, dont la secrétaire d’État du Maine, Shenna Bellows, ont déjà été victimes d’incidents de « swatting » – de fausses informations faisant état d’une urgence ou d’une menace en cours visant à déclencher une réponse tactique immédiate des forces de l’ordre, destinées à provoquer la peur et le harcèlement. ainsi que des menaces de mort et autres harcèlements.

Les événements publics – en particulier les événements politiques controversés – constituent une « cible pratique pour quiconque envisage déjà la violence, ou un moyen d’exprimer ses griefs ou de perturber les choses », a déclaré Elizabeth Neumann, ancienne secrétaire adjointe du DHS et contributrice d’ABC News. “Nous avons donc besoin que nos forces de l’ordre soient aussi agiles que possible.”

L’analyse du New Hampshire souligne les menaces potentielles allant des « cyberopérations » étrangères aux « opérations d’influence secrètes » ciblant la sécurité électorale, les partis politiques, les campagnes ou les agents publics, indique l’analyse. L’intelligence artificielle avancée et de plus en plus « hyperréaliste » est un outil « attendu » pour « diffuser de faux récits et influencer la perception du public ».

Le bulletin comprend également une liste détaillée d'”indicateurs de menace potentielle” qui pourraient signaler une “surveillance pré-opérationnelle ou une planification d’attaque” que les responsables de l’application des lois devraient surveiller – comme des bagages suspects et “sans surveillance” qui pourraient cacher des explosifs, un ” augmentation du trafic sur les réseaux sociaux discutant des vulnérabilités des événements » ainsi que « perte de pouvoir sur les lieux des événements, créant une incapacité à organiser le vote ».

Les sites Web électoraux nationaux et locaux, les adresses e-mail et les plateformes de médias sociaux sont « parmi les principales plateformes électorales vulnérables », selon le bulletin, avec des programmes de phishing et d’autres efforts permettant un accès malveillant aux réseaux et aux serveurs « qui peuvent avoir un impact négatif sur les élections et/ou les élections ». Infrastructure.”

Le New Hampshire organise le vote « par des moyens sécurisés et non électroniques », note le bulletin : le vote se déroule « au moyen de bulletins papier, comptés par des machines hors ligne et sont ensuite transportés au bureau du secrétaire d’État, via la police de l’État du New Hampshire ».

Un taux de participation record est prévu à la primaire républicaine du New Hampshire, a prédit vendredi le secrétaire d’État de l’État, David Scanlan.

Le paysage dynamique des menaces souligne l’importance d’analyses solides comme celles-ci, a déclaré Cohen : elles offrent une « feuille de route » sur la façon dont les autorités travaillent « pour garantir que les élections sont sûres et sécurisées, et que le public est sûr et sécurisé ».

En fait, l’analyse comprend une carte littérale des lieux de vote du New Hampshire.

Les responsables de la sécurité publique du New Hampshire ont examiné les plans d’urgence pour la primaire avec le bureau de leur secrétaire d’État, Tyler Dumont, porte-parole du ministère de la Sécurité du New Hampshire, a déclaré à ABC News. Il a ajouté qu’ils étaient continuellement attentifs à ce qui se passe dans d’autres États et dans le monde – et qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour se préparer à toute éventualité.

“Comme pour tous les événements à grande échelle dans l’État, nous travaillons avec nos partenaires chargés de l’application des lois fédérales, étatiques et locales pour garantir la préparation à toute situation d’urgence potentielle”, a déclaré Dumont. “Nos membres sont déterminés à garantir que tous les citoyens puissent voter en toute sécurité mardi.”

“La menace semble intimidante, mais elle l’est moins si vous avez un plan”, a déclaré Cohen. “Et nous commençons à voir cette planification se mettre en place.”