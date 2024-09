Les autorités identifient deux hommes tués dans l’explosion d’une station-service dans l’Idaho

BOISE, Idaho — Les autorités ont identifié deux personnes tuées lorsqu’une station-service a explosé et déclenché un incendie dans une ville reculée de l’Idaho la semaine dernière.

Le bureau du shérif du comté de Clearwater a déclaré que Brandon Cook, 53 ans, d’Orofino et Wesley Lineberry, 62 ans, de Pierce ont tous deux été tués dans l’explosion de la station de distribution d’Atkinson à Cardiff le 11 septembre.

Deux autres personnes ont été gravement brûlées dans l’explosion et l’incendie qui a suivi, et elles étaient toujours hospitalisées mercredi. Des pages GoFundMe distinctes ont identifié les blessés comme étant le chauffeur du camion-citerne Donny Billeter et la préposée à la station-service Roxann Hubbs.

Un camion-citerne était en train de remplir les réservoirs hors sol de la station lorsque l’explosion s’est produite peu après 15 heures, a déclaré Knute Sandahl, chef des pompiers de l’Idaho. L’explosion a détruit le camion-citerne et a envoyé des débris, notamment des pièces de camion, des tuyaux, des morceaux du réservoir et des morceaux du bâtiment de la station-service, voler sur une zone de la taille d’un pâté de maisons, a déclaré Sandahl.

Le chauffeur du camion-citerne et le pompiste se trouvaient tous deux à proximité du camion au moment de l’explosion. Les corps de Lineberry et Cook ont ​​été retrouvés juste à l’extérieur de la station-service, mais les enquêteurs n’ont pas encore confirmé s’ils se trouvaient à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment au début de la catastrophe, a déclaré M. Sandahl.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué l’explosion, a déclaré Sandahl, et le National Transportation Safety Board et l’Occupational Safety and Health Administration participent à l’enquête.

« Nous creusons profondément et cela va prendre du temps », a déclaré Sandahl. « J’espère que nous aurons quelque chose d’un peu plus définitif à sortir en octobre. »

Certains bâtiments voisins ont également été endommagés par l’explosion et l’incendie, et le carburant restant sur le site a constitué un obstacle pour les enquêteurs. Une équipe régionale d’intervention en cas de matières dangereuses a été appelée pour aider à atténuer le danger.

Les explosions dans les stations-service sont rares, a déclaré Sandahl.

« En 19 ans de carrière en tant que chef des pompiers de l’État de l’Idaho, c’est le premier incident dont j’ai connaissance », a-t-il déclaré.

Le déchargement, c’est-à-dire le processus consistant à déplacer le carburant d’un camion-citerne vers les réservoirs de stockage d’une station, augmente quelque peu le risque, mais reste généralement un processus très sûr, car les conducteurs suivent des procédures spécifiques, a-t-il déclaré.

« Honnêtement, je pense que le plus dangereux est de faire le plein de carburant en fumant ou de remplir des bidons d’essence en plastique à l’arrière de votre camionnette », ce qui augmente le risque d’étincelles dues à l’électricité statique, a déclaré Sandahl. « Comme nous l’avons appris au lycée en chimie, ce sont en fait les fumées qui sont volatiles, et si une étincelle se produit, elle peut causer un problème. »