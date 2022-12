Les autorités grecques gèlent les avoirs du vice-président du Parlement européen

La députée européenne Eva Kaili a été arrêtée pour des accusations de corruption liées à un État du Golfe

L’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a ordonné le gel de tous les biens et avoirs financiers appartenant à la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili et à ceux qui lui sont associés après qu’elle ait été pointée du doigt dans une enquête sur la corruption qui serait liée à la Coupe du monde en cours au Qatar.

La mesure, qui comprend “comptes bancaires, coffres-forts, entreprises et autres actifs financiers” s’étendra également aux membres de la famille de Kaili, a déclaré lundi le président de l’autorité, Haralambos Vourliotis, dans un communiqué.

Cette décision intervient après que Kaili, 44 ans, un ancien présentateur de télévision, a été arrêté vendredi en Belgique après que la police judiciaire fédérale du pays a déclaré qu’il soupçonnait “un pays du Golfe” d’eurodéputés indécis avec “des sommes considérables” ou “cadeaux importants” à des tiers ayant une influence sur les législateurs.

Bien que les procureurs belges n’aient pas nommé le “Pays du Golfe” en question, des sources proches du dossier ont confirmé à l’AFP et à d’autres médias qu’il s’agissait bien du Qatar.

L’Office central anti-corruption a ajouté que les autorités ont effectué seize perquisitions dans plusieurs villes belges et ont confisqué plus de 600 000 € (633 700 $) ainsi que « matériel informatique et téléphones portables » au milieu de la sonde.

Au cours du week-end, les procureurs ont interrogé six personnes, dont Kaili, son assistant FG, l’ancien patron de l’assistant et ex-député Pier Antonio Panzeri, ainsi que le secrétaire général nouvellement élu de la Confédération syndicale internationale, Luca Visentini. Dimanche, tous les quatre ont été inculpés de corruption.

Kaili, qui est l’une des plus d’une douzaine de vice-présidents du parlement, a maintenant été suspendue de ses responsabilités de vice-présidente, suspendue par le groupe des socialistes et démocrates et expulsée du parti de centre-gauche PASOK.

Le mois dernier, Kaili s’est prononcé publiquement en faveur des récentes réformes du travail au Qatar et s’est opposé à une résolution du Parlement européen condamnant l’État du Golfe pour la mort des travailleurs qui construisent les stades de la Coupe du monde ainsi que d’autres “Abus des droits de l’homme.” Elle a défini la nation du Golfe comme un « précurseur en matière de droits du travail ».