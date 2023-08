Les autorités grecques arrêtent 79 « racailles d’incendiaires » en lien avec des incendies de forêt dévastateurs

Les autorités grecques ont arrêté 79 personnes pour incendie criminel après qu’une série d’incendies de forêt ait dévasté le pays pendant une grande partie de l’été.

Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kiklias, a déclaré jeudi que les incendiaires avaient recommencé à allumer des incendies dans toute la Grèce.

« Des ordures d’incendiaires déclenchent des incendies qui menacent les forêts, les propriétés et, par-dessus tout, les vies humaines, a déclaré Kikilias lors d’un point de presse. « Vous ne vous en sortirez pas impunément. Nous vous trouverons [and] vous serez tenu responsable.

Le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a déclaré à la chaîne de télévision grecque ERT que sur 140 arrestations liées à des incendies de forêt, 79 d’entre elles étaient liées à un incendie criminel.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE DE MAUI QUI COMBATTENT POUR LEUR VIE APRÈS LES INCENDIES DE FORÊT PEUVENT MAINTENANT ÊTRE SAUVÉS DE LA ZONE DE BRÛLAGE DE LAHAINA

La Grèce a été en proie à des dizaines d’incendies quotidiens au cours de la semaine dernière, alors que des vents violents et des conditions estivales chaudes et sèches se sont combinées pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte contre les incendies.

Les pompiers de toute la Grèce luttaient dimanche contre plus de 100 incendies de forêt, dont 46 se sont déclarés dans les 24 heures entre samedi soir et dimanche soir, ont indiqué les pompiers.

Dans les régions d’Evros et d’Alexandroupolis, au nord-est de la Grèce, un incendie de forêt massif, qui aurait causé 20 des 21 décès liés aux incendies de forêt au cours de la semaine dernière, fait rage depuis un neuvième jour.

L’incendie, où de petits incendies se sont combinés pour former l’un des plus grands incendies de forêt jamais enregistrés dans un pays de l’Union européenne, a décimé de vastes étendues de forêt et incendié des maisons dans les zones périphériques de la ville d’Alexandroupolis.

L’incendie de forêt a ravagé près de 300 miles carrés de terres et comptait 120 points chauds actifs, a déclaré dimanche le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne.

APRÈS LES INCENDIES DE FORÊT, MAUI HUMANE SOCIETY CONTINUE SES EFFORTS MASSIFS POUR SAUVER LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ​​LES RÉUNIR AVEC LES FAMILLES

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a appelé à l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais, slovaques et serbes apportent leur aide sur le terrain.

Avec leurs étés chauds et secs, les pays du sud de l’Europe sont particulièrement sujets aux incendies de forêt.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, limitant les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.