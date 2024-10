Les autorités géorgiennes enquêtent sur l’effondrement d’une passerelle de quai qui a fait 7 morts sur une île historique

SAVANNAH, Géorgie — Les autorités géorgiennes ont déclaré dimanche qu’elles enquêtaient sur la « panne catastrophique » d’un passerelle de quai qui s’est effondrée et tué sept personnes sur une île au large de la côte atlantique de l’État, où des foules se sont rassemblées pour une célébration d’automne par la petite communauté Gullah-Geechee de descendants d’esclaves noirs de l’île.

«C’est un échec structurel. Il ne devrait y avoir que très, très peu d’entretien pour une passerelle en aluminium comme celle-là, mais nous verrons le résultat de l’enquête », a déclaré Walter Rabon, commissaire du Département des ressources naturelles de Géorgie, lors d’une conférence de presse, un jour après la tragédie de l’île Sapelo.

Il a déclaré que trois personnes restaient hospitalisées dans un état critique suite à l’effondrement de samedi.

La passerelle, installée en 2021, a cédé alors qu’environ 700 personnes visitaient l’île en grande partie préservée de Sapelo, à environ 60 miles (près de 100 kilomètres) au sud de Savannah, pour sa Journée culturelle annuelle d’automne mettant en lumière Hogg Hummock, qui abrite quelques dizaines de résidents noirs. . La communauté de chemins de terre et de maisons modestes a été fondée après la guerre civile par d’anciens esclaves de la plantation de coton de Thomas Spalding.

Rabon a déclaré que « plus de 40 personnes » se trouvaient sur la passerelle lorsqu’au moins 20 d’entre elles sont tombées à l’eau. Installée en 2021, la passerelle reliait un quai extérieur où les gens embarquaient sur le ferry à un autre quai à terre.

Rabon a déclaré que son agence avait du personnel supplémentaire travaillant, 40 personnes au total, samedi en raison de la foule. Après l’effondrement, les garde-côtes américains, le shérif local et les pompiers se sont précipités sur l’île pour apporter leur aide, à l’aide de bateaux et d’hélicoptères. Aucune route ne relie l’île de Sapelo au continent.

Ed Grovner travaillait comme officier supérieur sur l’un des ferries transportant les gens entre l’île et le continent. Il a déclaré à l’Associated Press que le ferry s’était arrêté au quai peu de temps après l’effondrement et que les membres de l’équipage avaient vu des gilets de sauvetage orange flotter dans l’eau qui avaient été jetés pour aider ceux qui étaient tombés. Grovner a déclaré que lui et d’autres membres de l’équipage avaient tenté d’aider un homme et une femme, avec quelqu’un qui leur administrait la RCR, mais qu’ils étaient déjà morts.

« Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière », a déclaré Grovner. « Ma femme disait que je dormais, je criais dans mon sommeil en disant : « Je vais te sauver. Je vais te sauver. Je vais t’avoir.' » Il a soupiré profondément et a dit : « J’aurais aimé pouvoir faire plus. »

Petites communautés côtières issues des populations insulaires asservies du Sud — connu sous le nom de Gullahou Geechee en Géorgie – sont dispersés de la Caroline du Nord à la Floride, y compris sur l’île Sapelo. Les chercheurs affirment que leur séparation du continent a permis aux habitants de conserver une grande partie de leur héritage africain, de leur dialecte unique à des compétences telles que la vannerie.

Jazz Watts, résident de Hogg Hummock, se trouvait sur le site du festival, où les visiteurs se sont rassemblés pour des démonstrations de fabrication de courtepointes et de filets de pêche tout en dégustant des plats insulaires comme le mulet fumé et le gombo, lorsque la nouvelle de l’effondrement s’est répandue.

Watts a déclaré qu’à son arrivée, il avait vu des secouristes et des civils sortir les gens de l’eau et essayer d’administrer la RCR et d’autres aides. Certains morts étaient recouverts de couvertures.

« C’est dévastateur », a déclaré Watts. « Quand vous voyez des gens transportés, enveloppés dans des couvertures et qui sont morts ; c’est traumatisant pour tout le monde.

Le résident Reginald Hall faisait partie de ceux qui se sont précipités dans l’eau, où une marée descendante a créé un fort courant qui tirait les victimes vers l’océan.

Hall a déclaré qu’on lui avait remis une enfant de 2 ans et qu’il l’avait conduite le long d’une chaîne de passants jusqu’au rivage, à environ 60 mètres (55 mètres). Il a ensuite aidé à transporter les corps enveloppés dans des couvertures.

« C’était chaotique », a déclaré Hall. « C’était horrible. »

JR Grovner a chargé une femme blessée à l’arrière d’une camionnette et l’a conduite jusqu’à un champ où un hélicoptère évacuait les victimes. Le sol était épais d’herbes hautes qui camouflaient les trous creusés par les sangliers, a-t-il expliqué.

En 2015, les habitants de l’île Sapelo ont poursuivi le comté de McIntosh et l’État de Géorgie devant un tribunal fédéral, arguant qu’ils manquaient de services de base, notamment d’installations et de ressources pour les urgences médicales. Dans un accord conclu en 2022, les responsables du comté ont accepté de construire une plateforme d’hélicoptère sur l’île.

Grovner, Hall et Watts ont tous déclaré que cela ne s’était toujours pas produit. Patrick Zoucks, directeur du comté de McIntosh, n’a pas immédiatement répondu à un message électronique sollicitant des commentaires.

Le quai des ferries a été reconstruit en 2021 après que les autorités géorgiennes soient parvenues à un règlement dans le même procès, dans lequel les résidents de l’île se plaignaient du fait que les ferrys et les quais exploités par l’État ne respectaient pas les normes fédérales d’accessibilité pour les personnes handicapées.

Grovner a déclaré qu’il s’était plaint à l’un des capitaines du ferry il y a environ quatre mois que la passerelle menant au ferry ne semblait pas assez solide, mais que rien ne s’était produit. Rabon a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune plainte déposée.

Watts a déclaré qu’un prestataire de soins de santé privé avait prévu d’ouvrir une clinique dans un bâtiment appartenant au comté et utilisé depuis longtemps par le centre communautaire de l’île de Sapelo. Mais l’accord a échoué lorsque les commissaires du comté ont décidé de louer l’espace pour l’utiliser comme restaurant.

Aucun des sept morts n’était un résident de l’île, a déclaré Rabon. Et Watts, Hall et JR Grovner ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun membre de la famille des résidents de l’île parmi les morts.

Rabon a identifié l’un des morts comme étant Charles Houston Jr., aumônier de l’agence des ressources naturelles.

Une équipe d’enquêteurs possédant une expertise en ingénierie et en reconstruction d’accidents – avec l’aide du Georgia Bureau of Investigation – était sur place dimanche pour commencer à enquêter sur les raisons de la défaillance de la passerelle.

En 1996, Hogg Hummock, également connu sous le nom de Hog Hammock, a été placé sur le Registre national des lieux historiquesla liste officielle des sites historiques américains précieux.

Mais la population de la communauté diminue depuis des décennies et certaines familles ont vendu leurs terres à des étrangers qui ont construit des maisons de vacances. Les hausses d’impôts et les changements de zonage local ont suscité des protestations et des poursuites judiciaires de la part des résidents et des propriétaires fonciers de Hogg Hummock. Le changements de zonage approuvé en 2023 a doublé la taille des maisons autorisées à Hogg Hummock, faisant craindre aux résidents que des maisons plus grandes n’entraînent des augmentations d’impôts qui pourraient les forcer à vendre les terres que leurs familles possèdent depuis des générations.

____

L’écrivain d’Associated Press Emily Wagster Pettus a rapporté de Jackson, Mississippi.