Les autorités géorgiennes acceptent de consacrer 100 millions de dollars à l’aide aux exploitations agricoles et forestières suite à l’ouragan Hélène.

Le gouvernement de l’État de Géorgie détourne 100 millions de dollars pour financer des prêts aux agriculteurs et le nettoyage après Ouragan Hélène.

La Commission de financement et d’investissement de l’État de Géorgie a voté à l’unanimité vendredi pour dépenser l’argent qui avait été mis de côté pour des projets de construction ou pour rembourser la dette existante.

Les autorités ont estimé le mois dernier que la tempête, qui a causé d’importants dégâts dans le moitié est de l’État après un atterrissage le 26 septembre en Floride, causé 6,46 milliards de dollars de pertes économiques dans les industries agricoles et forestières de l’État.

Les producteurs de coton, de noix de pécan et de poulet ont subi de lourdes pertes, tout comme les propriétaires de terres forestières privées. Le lieutenant-gouverneur Burt Jones et d’autres ont qualifié les dégâts de « perte générationnelle ».

La Georgia Development Authority, une agence d’État qui prête de l’argent aux agriculteurs, recevra 75 millions de dollars pour accorder des prêts de secours aux agriculteurs et aux entreprises associées du secteur agricole. Les 25 millions de dollars restants seront dépensés pour nettoyer les pertes de bois et autres débris, a déclaré Garrison Douglas, porte-parole du gouverneur Brian Kemp.

Parce que la Géorgie a été plein de liquidités excédentaireselle finance les projets de construction en espèces, au lieu de la méthode traditionnelle consistant à vendre des obligations pour emprunter de l’argent. Les 100 millions de dollars étaient réservés pour des dépenses futures, mais ils n’avaient été alloués à aucun projet déjà en cours, a déclaré Douglas.

Étant donné que la Géorgie a terminé l’année dernière avec un excédent de 2 milliards de dollars, les législateurs pourraient être en mesure de remplacer les 100 millions de dollars lorsqu’ils modifieront le budget actuel lors de la session législative de 2025 qui débutera en janvier.

L’État n’a pas dépensé autant d’argent après l’ouragan Michael en 2018. Les dommages causés à l’agriculture par Hélène ont été estimés à deux fois plus coûteux que ceux causés par Michael. La tempête précédente a été suivie d’une lutte fédérale pour l’aide cela a retardé l’aide aux agriculteurs. La Géorgie elle-même dépensé plus de 470 millions de dollars sur les prêts et le rétablissement après Michael.

« C’est quelque chose que nous avons appris que nous pouvions faire », a déclaré Douglas à propos des 100 millions de dollars. Kemp et d’autres dirigeants d’État affirment qu’ils envisageront des allègements supplémentaires à la fois lors de la réunion de l’Assemblée générale en janvier, ainsi que par le biais de mesures administratives avant cette date.

« Nous continuerons à travailler avec les parties prenantes à tous les niveaux pour diriger les ressources et le soutien vers les Géorgiens qui travaillent dur et dévastés par cette tempête », a déclaré Kemp dans un communiqué vendredi.

Kemp, le président de la Chambre des représentants de l’État de Géorgie, Jon Burns, et d’autres ont exhorté le Congrès à agir rapidement sur un plan de secours pour les ouragans Helene et Milton. Ils demandent au Congrès d’accorder des subventions globales aux États, que ces derniers pourront ensuite accorder aux agriculteurs à des fins de relance. Burns préconise des subventions globales similaires que les États pourraient consacrer à la réparation des infrastructures endommagées et à l’aide aux entreprises privées et aux citoyens.

« Cette mesure apportera l’aide financière nécessaire aux agriculteurs et aux forestiers alors que nous continuons à travailler aux côtés de nos partenaires fédéraux pour sécuriser tous les actifs et ressources disponibles pour les Géorgiens touchés par cette catastrophe », a déclaré Burns dans un communiqué.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré jeudi qu’elle avait déjà dépensé 1,3 milliard de dollars en aide directe aux personnes suite au passage d’Helene et de l’ouragan Milton. La FEMA a dépensé plus de 1,1 milliard de dollars pour l’enlèvement des débris et les mesures de protection d’urgence.

Le gouvernement géorgien lui-même ne peut pas apporter d’aide directe aux particuliers et aux entreprises privées, car sa constitution interdit ce qu’il appelle des gratifications – ce que la plupart des gens appelleraient des cadeaux. Le président du Georgia Agribusiness Council, Will Bentley, a déclaré lundi à un comité sénatorial de l’État qu’un amendement constitutionnel était nécessaire pour autoriser l’aide directe en cas de catastrophe.

Outre Kemp, Burns et Jones, les autres membres de la commission qui ont voté en faveur des dépenses comprenaient le vérificateur de l’État Greg Griffin, le procureur général Chris Carr, le commissaire à l’agriculture Tyler Harper et le trésorier de l’État Steve McCoy.

La Georgia Development Authority doit se réunir lundi à Macon pour commencer à dépenser les 100 millions de dollars.

