Les autorités frontalières voient davantage de familles de migrants entrer illégalement aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Le nombre de familles de migrants appréhendées à la frontière sud des États-Unis a presque doublé de juin à juillet, marquant le décompte mensuel le plus élevé de parents et d’enfants depuis la fin de l’année dernière, selon les chiffres des douanes et de la protection des frontières américaines publiés vendredi. Les données fédérales montrent que 60 161 des migrants arrêtés après avoir traversé illégalement la frontière le mois dernier étaient des parents et des enfants, contre 31 266 le mois précédent.

Les familles représentaient près de la moitié des le total de 132 652 migrants appréhendés en juillet, contre moins d’un tiers des arrestations en juin.

Les appréhensions mensuelles fluctuent, mais l’augmentation du trafic frontalier s’est prolongée jusqu’en août, selon un responsable de l’administration Biden qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter des chiffres. Cette évolution a inquiété les responsables qui ont déployé des politiques ces dernières semaines visant à réduire les passages illégaux.

Des responsables ont déclaré que des passeurs télégraphiaient aux migrants au Guatemala et dans d’autres pays qu’il était plus facile pour les adultes voyageant avec des enfants d’être libérés aux États-Unis s’ils traversaient illégalement la frontière en quête de protection.

« Les passeurs ont menti aux gens, disant qu’il n’y aura pas de conséquences pour les personnes qui arrivent en groupes familiaux, et nous voulons clarifier que ce n’est pas vrai », a déclaré le porte-parole du département de la Sécurité intérieure, Luis Miranda, lors d’une conférence de presse en espagnol. jeudi avec des médias principalement d’Amérique latine, les exhortant à passer le mot aux candidats à l’immigration.

Les restrictions d’asile de Biden pour les migrants peuvent rester en place, selon les règles de la cour d’appel fédérale

Les responsables de la sécurité intérieure ont souligné Vendredi que le nombre total d’arrestations en juillet était bien inférieur au même mois l’année dernière, lorsque près de 182 000 migrants ont été arrêtés.

Les chiffres mensuels sont passés à 132 652 migrants contre 99 539 en juin, et la composition a changé. Au lieu que les adultes célibataires dominent la hausse, elle a été largement tirée par les familles, ont déclaré des responsables fédéraux.

« Cela a certainement été une augmentation », a déclaré un responsable du DHS qui a accepté de parler aux journalistes des chiffres sous couvert d’anonymat. « Mais nous constatons toujours que les rencontres globales à la frontière sont en baisse significative par rapport à ce qu’elles étaient avant la levée de [the pandemic policy known as] Titre 42. »

Les autorités fédérales se sont précipitées ces dernières semaines pour contrer les messages des passeurs avec les médias et les radios d’Amérique latine. Ils ont déclaré qu’ils souhaitaient que les migrants prennent rendez-vous pour arriver légalement aux États-Unis dans les aéroports ou via des points de contrôle légaux au lieu de traverser la frontière illégalement.

Alors que l’administration Biden se préparait à mettre fin à la politique du titre 42 en mai qui permettait aux autorités d’expulser rapidement les migrants, les autorités ont institué un mélange de politiques temporaires pour réduire les passages illégaux aux frontières. Les politiques pénalisent les migrants qui traversent illégalement la frontière, y compris les familles, et les exhortent à demander à entrer légalement dans le pays via un programme appelé libération conditionnelle ou en fixant un rendez-vous via une application gouvernementale. Des dizaines de milliers de personnes arrivent légalement chaque mois, ont déclaré des responsables.

Les migrants qui traversent illégalement sont considérés comme inéligibles à l’asile, une protection humanitaire pour les personnes fuyant la persécution dans leur pays d’origine, et pourraient être expulsés et interdits de retour pendant cinq ans. En revanche, l’administration Biden a déclaré que des centaines de milliers de migrants pourraient demander à entrer aux États-Unis légalement, puis demander protection.

La migration vers la frontière sud des États-Unis a augmenté depuis l’entrée en fonction de Biden, prometteuse de traiter les migrants plus humainement que le président Donald Trump, dont l’approche consistait à séparer les enfants de leurs parents pendant des mois sans plan pour les réunir. Les migrants fuient également les gouvernements oppressifs et les économies frappées par la pandémie pour des emplois plus abondants aux États-Unis.

Plus de 2,2 millions de migrants ont été placés en garde à vue au cours du dernier exercice, qui s’est déroulé du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, dont près de 483 000 membres de la famille, soit 30 000 de plus que l’année précédente.

Plus de 1,6 million de migrants sont arrivés jusqu’à présent cet exercice, dont 425 169 familles, à deux mois de la fin.

Les familles sont une préoccupation pour les fonctionnaires fédéraux car les installations de la patrouille frontalière sont généralement conçues pour détenir des adultes pendant de courtes périodes, bien que l’administration Biden ait étendu l’utilisation d’installations temporaires «à côtés souples» avec plus de commodités pour les familles.

L’administration Biden a mis fin à la détention familiale en 2021. Bien que les responsables n’aient pas exclu de la redémarrer, ils ont déclaré ces dernières semaines que ce n’était pas dans leur plan.

Les responsables ont déclaré qu’ils expulsaient toujours des familles de migrants qui ne remplissaient pas les conditions requises pour l’asile ou un autre moyen de rester légalement aux États-Unis, si elles traversaient illégalement la frontière et étaient libérées en attendant une audience du tribunal de l’immigration.

En mai, les autorités ont créé le programme Family Expedited Removal Management (FERM) qui met les familles sur une voie rapide dans les procédures d’immigration. Les chefs de famille doivent respecter un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin. Et les autorités rendent publiques leurs expulsions, publiant ce mois-ci des vidéos d’agents de l’immigration en uniforme escortant des enfants dans des avions avec leurs parents et les renvoyant chez eux.

Les départs sont le résultat de familles qui n’ont pas réussi à trouver des voies légales d’entrée aux États-Unis, ont déclaré des responsables.

L’administration Biden affirme que son application accrue vise à dissuader les migrants de payer des milliers de dollars aux passeurs pour les guider dans des voyages dangereux. De nombreux adultes et enfants ont parcouru des jungles telles que le tronçon périlleux de 60 miles entre la Colombie et le Panama connu sous le nom de Darién Gap ou des villes du côté mexicain de la frontière où des migrants ont été violés, kidnappés contre rançon ou tués.

Les conditions peuvent également être dangereuses du côté américain de la frontière, surtout si les installations de détention fédérales deviennent surpeuplées.

Plusieurs enfants migrants sont morts après être entrés aux États-Unis, dont une fillette de 8 ans originaire du Honduras, qui a attrapé la grippe et est décédée le 17 mai après un séjour prolongé en détention fédérale, et un enfant de 3 ans qui avait été à bord d’un bus du Texas à Chicago. Le coroner du comté de Marion, dans l’Illinois, a déclaré que l’affaire faisait l’objet d’une enquête, selon des responsables de l’État.

Un garçon hondurien de 17 ans est décédé le 10 mai alors qu’il séjournait dans un refuge de Floride pour mineurs non accompagnés, qui sont des adolescents et des enfants qui traversent la frontière sans leurs parents. Le médecin légiste du comté de Pinellas a déclaré dans un rapport du 9 août fourni en réponse à une demande de documents du Washington Post que le jeune, Angel Maradiaga Espinoza, était décédé des suites de blessures liées à un trouble convulsif.

Les responsables affirment qu’il existe une variété de voies légales – et gratuites – disponibles pour les migrants qui sont plus sûres que de faire des voyages dangereux à travers d’autres pays en route vers la frontière américaine. Ils ont créé des programmes de libération conditionnelle pour les Cubains, les Vénézuéliens, les Nicaraguayens et les Haïtiens – le gouvernement américain a du mal à expulser les migrants vers ces pays en raison de relations diplomatiques limitées ou de troubles civils – et pour les personnes d’El Salvador, du Guatemala, de Colombie et du Honduras qui traversent déjà le processus légal d’immigration.

D’autres migrants sont orientés vers des programmes de réfugiés qui aident les personnes fuyant la persécution à trouver un logement permanent.