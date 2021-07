Les autorités frontalières « ordonnées d’abandonner les contrôles Covid sur les arrivées vertes et oranges »

Les autorités frontalières ont été informées qu’elles n’avaient plus à effectuer de contrôles Covid sur les personnes arrivant en Angleterre en provenance de pays figurant sur la liste orange et verte du gouvernement, selon des directives divulguées.

Le personnel des forces frontalières dans les aéroports n’est plus tenu de vérifier si les arrivées de ces pays ont reçu un test Covid négatif, ou se sont réservé un autre test dans les prochains jours, selon les directives rapportées par Le gardien.

Les directives envoyées au personnel le 19 juillet indiqueraient également que les agents des frontières n’ont pas à vérifier les formulaires de localisation des passagers des arrivées dans les pays orange et vert – utilisés pour retrouver les personnes qui pourraient avoir été en contact avec une personne atteinte de Covid.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas nié que les directives avaient changé pour le personnel frontalier, mais a souligné que les compagnies aériennes étaient toujours légalement tenues d’effectuer une série de contrôles Covid.

Les aéroports ont vu d’énormes files d’attente aux points de contrôle des arrivées ces derniers jours, et les vacanciers ont été avertis d’attentes pouvant aller jusqu’à six heures lors de leur retour en Angleterre depuis l’étranger.

Le syndicat des services d’immigration a averti que le «nombre élevé» de passagers en provenance de pays figurant sur la liste orange récemment élargie, combiné à une pénurie de personnel frontalier, ralentirait les contrôles.

Un officier des forces frontalières anonyme a déclaré Le gardien que les directives avaient changé pour aider à réduire les files d’attente. «La seule justification de ce changement est d’accélérer les temps d’attente lorsque les déplacements devraient augmenter.

« À l’heure où le pays se déverrouille, c’est le moment où nous devrions utiliser tous les outils disponibles pour atténuer les risques, et non fermer les yeux littéralement. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré L’indépendant: « Notre priorité absolue est de protéger la santé du public et notre régime de frontières amélioré contribue à réduire le risque de transmission de nouvelles variantes.

«Tous les formulaires de localisation des passagers sont toujours vérifiés par les transporteurs, comme ils sont légalement tenus de le faire, et suggérer le contraire est faux. Cette exigence légale pour les transporteurs est étayée par un régime de conformité robuste, qui est supervisé par les régulateurs. »

Le porte-parole a ajouté : « Le respect de ces règles est essentiel afin de protéger la population contre les nouvelles variantes de Covid-19, et il y aura donc des amendes sévères pour ceux qui ne respectent pas les règles. »

Cela survient alors que le propriétaire de certains des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni a perdu une offre de la Haute Cour pour forcer le gouvernement à révéler les raisons des modifications apportées au système de feux de circulation des restrictions de voyage.

Manchester Airports Group (MAG), propriétaire des aéroports de Manchester, Stansted et East Midlands, a intenté une action en justice contre le ministère des Transports et le ministère de la Santé et des Affaires sociales – se plaignant d’un « manque fondamental de transparence ».