Les autorités françaises auraient perquisitionné les bureaux de Nvidia

Les autorités françaises auraient perquisitionné les bureaux locaux de Nvidia cette semaine pour enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles présumées de l’entreprise. Cette perquisition s’appuyait sur un avis final de l’Autorité de la concurrence qui a publié un étude de marché sur la concurrence dans le secteur du cloud en juin.

Il s’agit de la première accusation à laquelle Nvidia est confrontée depuis qu’elle est devenue l’un des principaux fournisseurs de puces d’intelligence artificielle et qu’elle a commencé à promouvoir son langage de programmation dès 2006. La société a été identifiée comme étant la cible du raid, rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal qui a cité des sources anonymes proches du dossier.

L’Autorité de la concurrence n’a pas confirmé dans un communiqué communiqué de presse mercredi si le raid concernait Nvidia, précisant seulement qu’elle « a effectué un raid à l’aube dans les locaux d’une entreprise soupçonnée d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques ».

À l’été 2022, les autorités françaises ont publié un premier rapport sur leur premières conclusions en examinant les couches cloud liées à l’infrastructure informatique, et a publié son avis final près d’un an plus tard.

Les résultats indiquent : « La probabilité qu’un nouvel opérateur puisse gagner rapidement des parts de marché semble limitée, à l’exclusion des entreprises déjà puissantes sur d’autres marchés numériques. »

De grandes entreprises technologiques, dont Microsoft et Amazon ont acheté les processeurs haut de gamme de Nvidia à utiliser dans le développement de modèles de langage d’IA génératifs, ce qui génère un bénéfice important pour Nvidia. L’entreprise signalé gagnant 13,5 milliards de dollars en août, ce qui représente une augmentation record des revenus de 101 % par rapport à la même période l’an dernier. Son deuxième rapport trimestriel indique que les revenus de Nvidia ont également augmenté de 88 % par rapport au premier trimestre de cette année. « Une nouvelle ère informatique a commencé. Les entreprises du monde entier passent de l’informatique généraliste à l’informatique accélérée et à l’IA générative », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia dans le rapport du deuxième trimestre. L’essor de l’IA générative serait à l’origine de la montée en flèche des revenus de Nvidia, augmentant sa valorisation à 1 000 milliards de dollars en juin.

Dans le rapport de l’autorité française de la concurrence, Nvidia n’est pas spécifiquement cité, mais il affirme que « l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle entraînera une croissance de la demande de services cloud », ajoutant que sur la base de l’essor des technologies cloud, les régulateurs de la concurrence doivent « veiller à ce que les acteurs établis le fassent ». ne pas entraver le développement d’acteurs plus petits ou nouveaux.

L’Autorité de la concurrence a toutefois relevé dans son rapport que « les perquisitions ne présupposent pas l’existence d’une infraction à la loi qui pourrait être imputée à l’entreprise impliquée dans les pratiques reprochées ». Il a ajouté que ce n’est qu’en menant une enquête approfondie qu’il serait en mesure d’établir le bien-fondé de l’affaire.

Ce n’est pas la première fois que les autorités françaises répriment les pratiques des grandes entreprises technologiques. En septembre, le pays a menacé de rappeler l’iPhone 12 d’Apple et a suspendu ses ventes après avoir constaté des niveaux de rayonnement extrêmement élevés émis par le téléphone, ce qui a entraîné Apple publie une mise à jour logicielle sur le marché français, affirmant avoir résolu le problème.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.