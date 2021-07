Les autorités font le point sur l’effondrement d’un condo en Floride

[The stream is slated to start at 5:30 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les autorités devraient fournir des mises à jour sur l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en Floride lors d’une conférence de presse vendredi soir.

Les autorités devraient examiner l’état des opérations de recherche et de sauvetage sur le site de l’effondrement ainsi que les plans de démolition du bâtiment.

Une mise à jour sur le nombre de morts, qui est passé à 20 plus tôt vendredi, devrait également être traitée. Au moins 128 personnes sont toujours portées disparues.

Les autorités devraient également discuter de nouvelles mises à jour sur l’ouragan Elsa et des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents.