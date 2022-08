Les autorités fiscales françaises utilisent l’IA pour repérer les piscines non déclarées

Quelque 20 356 pools non déclarés ont été découverts depuis que les autorités ont commencé à utiliser un logiciel développé par Google et la société de conseil Capgemini en octobre de l’année dernière. Le système utilise l’IA pour repérer les contours des piscines sur des images aériennes, qui sont ensuite recoupées avec les bases de données officielles des propriétés.

Les autorités fiscales françaises utilisent l’intelligence artificielle pour trouver des milliers de piscines non déclarées, avec un programme pilote qui doit maintenant être déployé dans tout le pays alors qu’il est aux prises avec sa pire sécheresse jamais enregistrée.

Il a jusqu’à présent rapporté près de 10 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires à neuf régions françaises et sera désormais « généralisé » dans toute la France, ont annoncé lundi les autorités fiscales.

On estime à 3,2 millions le nombre de piscines privées en France, selon les dernières données disponibles. La demande de piscines a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, alors que des millions de personnes ont commencé à travailler davantage à domicile, et se sont poursuivies tout au long de l’été alors que l’Europe subissait certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées.