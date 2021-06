Les autorités fiscales espagnoles « pourchassent 1,6 million de dollars du salaire du nouveau patron du Real Madrid Ancelotti sur la société créée alors qu’il était à Chelsea »

La délégation spéciale des finances à Madrid a contacté le Real Madrid dans les 48 heures suivant la reconduction de l’ancien entraîneur d’Everton au poste d’entraîneur-chef du Bernabeu, selon un rapport qui a montré de prétendus documents de l’affaire.

Le vénéré italien Ancelotti, qui a remporté la Ligue des champions avec le club en 2014 et avait déjà remporté le titre à deux reprises avec Milan, devra témoigner sur des infractions fiscales le 23 juillet, selon El Mundo.

Cela pourrait voir l’homme de 62 ans suivre les traces de stars telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Diego Costa en comparaissant devant le tribunal pour des charges fiscales, sa dette étant censée être liée à un défaut de déclaration correcte des revenus de Madrid et de son image. droits lorsqu’il a vécu en Espagne entre 2013 et 2015.

Ancelotti aurait créé une société anglaise lors de son précédent poste de responsable à Chelsea, ce qui lui a permis de canaliser ses revenus, en payant 10% d’impôt au lieu des 45% requis par la réglementation fiscale espagnole.

Le ministère public prétendrait qu’Ancelotti a agi « avec l’intention de se soustraire de manière injustifiée à ses obligations envers le trésor public. »

L’ancien patron de la Juventus, du Bayern Munich et de Naples a la possibilité de payer la dette fiscale et une amende correspondante ou de faire une contre-récusation par le biais d’un procès, ce qui peut risquer une peine de prison dans les cas les plus extrêmes.

Le point de vente a déclaré que le Trésor a exigé que tous les revenus d’Ancelotti soient mis à disposition pour régler le problème.

« C’est un différend en cours », Ancelotti a déclaré lors d’une conférence de presse alors qu’il dirigeait les Toffees en Premier League l’année dernière, ajoutant qu’il était « pas si inquiet ».

« Beaucoup de joueurs et de managers ont eu le même problème en Espagne. Je le laisse entre les mains de mes avocats. Ce sont les experts. »

La restauration abrupte d’Ancelotti en tant que patron de Madrid au début du mois, en remplacement de Zinedine Zidane, a été largement considérée comme une surprise après avoir guidé Everton vers une dixième place dans l’élite anglaise lors de sa première saison en charge.