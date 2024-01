Les autorités fédérales répriment les avertissements routiers amusants

“En ayant même cette discussion, le MaineDOT pense que les panneaux répondent à l’objectif de promouvoir la sécurité”, a déclaré mercredi Paul Merrill, porte-parole du département, dans un communiqué. « Nous continuerons de publier nos messages et espérons que le gouvernement fédéral sera disposé à engager davantage de conversations sur ce sujet. »

UN Etude 2020 commandée par le ministère des Transports de Virginie, a révélé que « les messages sur la distraction au volant, les messages contenant de l’humour et les messages utilisant des jeux de mots et des rimes figurent en bonne place parmi les multiples mesures d’efficacité » dans la promotion d’une conduite plus sûre.

L’étude recommande d’utiliser des panneaux légers mais de cibler les messages de manière plus précise. Les panneaux qui utilisent des jeux de mots et des rimes sont plus efficaces que ceux qui font le commerce de références au sport ou à la culture pop, indique-t-il.

Mais une étude 2022, financé par la Governors Highway Safety Association et la National Highway Traffic Safety Administration, a constaté qu’une « proportion importante » de conducteurs ne comprenaient pas les messages de sécurité qui incluaient de l’humour, de l’esprit ou des références à la culture pop. Cette étude recommandait que les panneaux routiers ne fassent pas appel à l’humour et que les messages soient limités à 16 mots ou chiffres.

Richard A. Davey, président de New York City Transit, a déclaré que les messages de sécurité humoristiques peuvent « percer le bruit ». Lorsqu’il était secrétaire du ministère des Transports du Massachusetts en 2014, le message routier « Utilisez Yah Blinkah » a reçu une attention très positive de la part des conducteurs de Boston et des médias d’information locaux, a-t-il déclaré.