Les autorités fédérales punissent rarement les hôpitaux qui refusent des patientes enceintes

Alors que les contractions de la femme enceinte se produisaient toutes les deux minutes, le personnel du centre médical régional Our Lady of the Lake à Baton Rouge, en Louisiane, a dépêché une ambulance pour l’envoyer ailleurs.

À peine deux minutes plus tard, elle donnait naissance à une petite fille de 6 livres dans la cabine de l’ambulance située en bas de la route menant à l’hôpital de 900 lits.

Les enquêteurs du gouvernement ont conclu l’année dernière que l’incident était une violation d’une loi fédérale qui exige que les services d’urgence stabilisent les patients en détresse médicale avant de les libérer ou de les transférer.

Pourtant, Notre-Dame du Lac n’a jamais été pénalisée pour cet incident ou pour toute autre violation de la loi. Peu de services d’urgence le sont.

Au cours des deux dernières années, une douzaine d’hôpitaux seulement ont été condamnés à une amende pour avoir refusé de traiter des patientes, enceintes ou non, selon une analyse de l’Associated Press. sanctions pécuniaires civiles Les sanctions ont été émises par le Bureau de l’inspecteur général des services de santé et des services sociaux des États-Unis. Il a fallu des années au gouvernement pour décider de ces sanctions.

Pas un des plus de 100 salles d’urgence Ceux qui ont maltraité ou refoulé des femmes enceintes depuis 2022, lorsque l’administration Biden s’est engagée à durcir l’application de la loi, ont été condamnés à une amende.

« Le peu que nous savons des enquêtes a donné des résultats très rares », a déclaré Sara Rosenbaum, professeur de droit et de politique de la santé à l’Université George Washington.

À Notre-Dame du Lac, qui n’a pas fourni de commentaire pour cet article, les inspecteurs ont déterminé que les membres du personnel des urgences ont violé le mandat fédéral à sept reprises depuis 2017, lorsqu’ils ont refusé une intervention chirurgicale nécessaire à un patient Medicaid souffrant d’une colonne vertébrale cassée, ont laissé un adolescent suicidaire sans surveillance dans le hall et n’ont pas examiné une autre femme enceinte avant de l’envoyer dans un autre hôpital, selon les documents fédéraux.

D’autres services d’urgence ont refusé de soigner les femmes enceintes, les laissant parfois faire une fausse couche. salles de bains, accoucher en voiture ou développer des infections dangereuses. Certains ont bafoué à plusieurs reprises le mandat sans conséquence, notamment une salle d’urgence du Tennessee avec des temps d’attente si longs qu’une femme enceinte a dû être hospitalisée pendant une semaine après une attente de 8 heures et qu’un homme souffrant de douleurs thoraciques s’est effondré dans le hall, puis est décédé.

Le HHS n’exige pas d’amendes des hôpitaux qui enfreignent la loi, sauf dans les cas inhabituels où ils refusent d’améliorer leurs pratiques, ont déclaré des responsables de l’agence.

« Les conséquences étant bien réelles, nous avons vu les hôpitaux travailler avec nous presque à chaque fois », a déclaré le secrétaire du HHS Xavier Becerra dans un communiqué à l’AP. « Nous avons été et continuerons d’être tournés vers l’avenir, en communiquant notre intention directement et très sérieusement aux dirigeants des hôpitaux et aux associations de prestataires, ce qui explique en partie pourquoi nous avons constaté une si bonne coopération. »

Après que la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortement, l’administration Biden s’est tournée vers une loi fédérale de longue date, la loi sur le traitement médical d’urgence et le travail actif, dans un effort frénétique pour garantir l’accès à l’avortement aux femmes dans des circonstances médicales difficiles. La Maison Blanche a fait valoir que pour se conformer à la loi, les hôpitaux doivent fournir des avortements d’urgence aux femmes enceintes qui en ont besoin pour sauver leur vie ou leurs organes reproducteurs, malgré les interdictions d’avortement dans les États.

Le HHS a envoyé des lettres aux hôpitaux leur rappelant à plusieurs reprises de cette loi et des sanctions — jusqu’à 129 232 $ par violation ou perte de financement Medicare — pour toute violation de celle-ci.

Le gouvernement a également déployé un nouveau site web faciliter le dépôt de plainte par les patients en cas de rejet de leur demande et a promis d’accélérer ces enquêtes. L’année dernière, par exemple, le HHS a annoncé que deux installations — Le Freeman Health System de Joplin, dans le Missouri, et le University of Kansas Health System de Kansas City, dans le Kansas — ont enfreint la loi fédérale après avoir refusé un avortement d’urgence à Mylissa Farmer.

Les médecins des deux hôpitaux ont dit à la femme du Missouri âgée de 41 ans que son bébé n’avait aucune chance de survivre après la rupture de la poche des eaux à 17 semaines, mais en raison de l’interdiction de l’avortement dans les États, son état devait s’aggraver avant qu’ils ne mettent fin à sa grossesse.

Aucun des deux hôpitaux n’a été sanctionné.

« Il serait bienvenu que le gouvernement fédéral assume un rôle plus ferme dans ces affaires », a déclaré Alison Tanner, avocate du National Women’s Law Center qui représente Farmer. « Nous sommes confrontés à une crise de santé maternelle dans ce pays et dans les États qui interdisent l’avortement, la situation est bien pire et bien plus dangereuse. »

Tanner a déclaré que le Bureau de l’inspecteur général du HHS, chargé d’infliger des amendes pour les infractions à la loi, enquêtait sur le cas de Farmer. Le bureau a refusé de commenter les cas en cours d’examen.

Les amendes les plus récentes infligées par le gouvernement aux hôpitaux qui ont refusé des patientes enceintes remontent à des années.

UN Hôpital du Tennessee a accepté de payer une amende de 100 000 $ pour une affaire de 2018 impliquant une patiente enceinte qui avait été libérée et avait accouché dans une voiture à 42 semaines de grossesse. Un hôpital du Kentucky a été condamné à une amende de 90 000 $ pour avoir refusé d’aider une patiente souffrant d’une grossesse extra-utérine en 2021.

Après le dépôt d’une plainte contre un hôpital, un enquêteur de l’État enquête sur l’hôpital. Un médecin et le gouvernement fédéral examinent les conclusions pour déterminer si un patient a reçu ou non un traitement inadéquat. Si un service d’urgence a enfreint la loi fédérale, les Centers for Medicare and Medicaid Services peuvent transmettre l’affaire à l’inspecteur général du HHS pour qu’il envisage des sanctions.

Ces enquêtes sont « lentes, insuffisamment dotées en personnel et tolérées par les hôpitaux », a déclaré Rosenbaum, expert en droit.

Les services d’urgence étaient censés cesser de refuser les patients en cas de crise médicale il y a des décennies, lorsque le Congrès a adopté une loi bipartite visant à interdire l’abandon de patients, signée par le président républicain de l’époque, Ronald Reagan, en 1986.

La loi exige que les établissements qui acceptent le financement de Medicare effectuent un examen médical de dépistage à toute personne qui se présente à leur porte ou à proximité et proposent un traitement stabilisateur, si nécessaire. Les services d’urgence qui ne disposent pas des ressources ou du personnel nécessaires pour traiter correctement ce patient sont tenus d’organiser un transfert médical vers un autre hôpital, après avoir confirmé que l’établissement peut accepter le patient.

Cette loi, avait promis le sénateur David Durenberger il y a près de 40 ans alors qu’il militait pour son adoption, serait un avertissement aux hôpitaux privés qui abandonnaient des patientes enceintes et des victimes de blessures par balle aux portes des hôpitaux publics.

« Cet amendement vise à envoyer un signal clair à la communauté hospitalière », a-t-il déclaré au Congrès. « Tous les Américains, quelle que soit leur richesse ou leur statut, doivent savoir qu’un hôpital leur fournira les services dont il est capable lorsqu’ils sont réellement en difficulté. »

Mais il y a dix ans, un rapport publié par la Commission américaine des droits civils L’agence a conclu qu’il n’y avait pas « suffisamment de surveillance réglementaire de la loi » et que les hôpitaux ne formaient pas correctement leur personnel pour suivre le mandat et ne disposaient pas du financement nécessaire pour s’y conformer. ___ Le rédacteur en chef de l’Associated Press, Kevin S. Vineys, a contribué à ce rapport.