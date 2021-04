Le flic KILLER, Derek Chauvin, aurait été arrêté sur place s’il était acquitté du meurtre de George Floyd, un plan secret des agents fédéraux a révélé – comme lui et d’autres anciens officiers de Minneapolis seraient maintenant confrontés à des accusations de droits civils.

Les responsables du ministère de la Justice auraient conçu le plan d’assurance pour avoir lieu le jour où le procès pour meurtre de l’ex-policier de Minneapolis Derek Chauvin a culminé.

Derek Chauvin, ancien flic de Minneapolis condamné, est conduit hors de la salle d’audience menotté Crédit: AP

Si le jury de 12 membres avait rendu non coupable le 20 avril les trois chefs de meurtre et d’homicide involontaire coupable, ils se seraient précipités et auraient déposé des accusations de brutalité policière, selon un rapport de Minneapolis Star-Tribune mercredi.

Craignant une panique généralisée si Chauvin battait les accusations criminelles de l’État ou si l’affaire se terminait brusquement par une annulation du procès, le plan du back-office a été élaboré pour présenter une affaire fédérale, a détaillé la publication, citant des sources qui étaient au courant des détails.

Les procureurs fédéraux étaient prêts à déposer une plainte pénale et à réarrêter instantanément Chauvin pour violations de brutalités policières.

La prochaine étape aurait été de réunir un grand jury pour obtenir une mise en accusation, ont déclaré les sources au Star-Tribune.

Mais les mesures de sécurité se sont avérées inutiles.

Si un verdict de non-culpabilité était rendu dans le procès pour meurtre et homicide involontaire coupable de l’ex-flic Derek Chauvin, les procureurs fédéraux avaient discrètement prévu de déposer une plainte pour brutalité policière. Crédit: The Mega Agency

Les quatre officiers impliqués dans la mort de George Floyd, 46 ans, en mai dernier, seront probablement inculpés devant un tribunal fédéral pour avoir violé les droits civils de l’homme. Crédit: AP

Le condamné Derek Chauvin fait également face à une accusation de «force déraisonnable» en 2017 pour avoir prétendument frappé un garçon de 14 ans avec sa lampe de poche et appuyé sur son cou pendant 17 minutes. Crédit: AFP

Après un peu moins de 11 heures de délibération, le jury a déclaré Chauvin coupable des trois chefs de meurtre et d’homicide involontaire coupable.

Et il a été expulsé de la salle d’audience, menotté derrière le dos au lock-up le plus sécurisé de la ville, évitant toute agitation potentielle qui aurait pu se propager dans tout le pays alors que les émotions étaient au niveau de la poudrière pour apporter une suite potentielle au mélange de protestations implacables et d’émeutes de l’été dernier. .

Maintenant qu’un verdict de culpabilité a été obtenu, Chauvin devrait être condamné le 25 juin – neuf jours plus tard que prévu initialement.

Les procureurs fédéraux seraient en train d’aller de l’avant pour présenter des preuves à un grand jury pour inculper le désormais condamné Chauvin et ses trois collègues ex-policiers – J.Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao – accusés d’avoir participé à la fin de la vie de George Floyd et les accuser de violations des droits civils.

Kueng, Lane et Thao feraient tous face à des accusations liées au meurtre de Floyd.

Mais Chauvin examine un autre cas au-delà de Floyd, où il a été reconnu coupable d’avoir épinglé son genou au cou de l’homme de 46 ans le 25 mai 2020 pendant 9 minutes et demie.

Chauvin aurait utilisé «une force déraisonnable» pour arrêter un garçon de 14 ans en 2017.

Le garçon aurait été frappé deux fois par la lampe de poche de Chauvin, puis le flic est accusé d’avoir tenu la gorge du garçon, avant d’avoir « appliqué une retenue de nuque, faisant perdre connaissance à l’enfant et aller au sol », selon des documents judiciaires.

Le flic se serait alors agenouillé sur lui pendant 17 minutes.

« [Chauvin] a placé son genou sur le cou de l’enfant avec tellement de force que l’enfant a commencé à crier de douleur et à dire à Chauvin qu’il ne pouvait plus respirer », disent les journaux.