Les autorités exhortent les résidents à préparer leurs propriétés à l’ouragan Lee

Près d’un an jour pour jour après que l’ouragan Fiona a touché terre en Nouvelle-Écosse, l’ouragan Lee se profile à l’horizon alors qu’il se dirige vers les Maritimes, et on s’attend à ce que la tempête se dirige vers la baie de Fundy ce week-end.

Bien que la tempête soit probablement déclassée en tempête tropicale au moment où elle touchera terre, de fortes pluies et des vents violents seront apparents.

« Le titre n’a pas vraiment d’importance », déclare Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. « Les gens doivent comprendre qu’une tempête approche, qu’il y aura des vents violents et beaucoup de pluie et qu’ils doivent prendre des mesures pour se préparer. »

Downey affirme que l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) a contacté ses partenaires pour évaluer le niveau de préparation au Nouveau-Brunswick.

L’entrepreneur Richard Campbell à Saint John, au Nouveau-Brunswick, affirme que son téléphone a sonné sans arrêt cette semaine avec des résidents à la recherche d’un travail de dernière seconde avant la tempête.

«C’était très occupé», dit Campbell avant le week-end. « Surtout des fuites avec la pluie que nous avons et des trucs comme ça, et beaucoup de peur avec les fortes pluies qui arrivent ce week-end. »

Les vents devraient atteindre 100 km/h au début de la tempête. Downey dit que les résidents devraient prendre le temps le plus tôt possible d’examiner leur propriété pour voir si quelque chose risque d’être emporté par le vent.

« En ce moment, nous espérons que les gens regardent autour de leurs cours, autour de leurs propriétés et disent, cela pourrait s’envoler assez facilement, je devrais l’attacher ou trouver un endroit pour le stocker à l’intérieur quelque part », explique Downey.

Downey rappelle également aux résidents à quel point l’été a été humide dans la région. Les risques d’inondation sont déjà élevés en raison des fortes pluies qui surviennent le long des marées les plus hautes du monde, mais des mesures peuvent être prises pour limiter les dégâts.

« Le sol est actuellement saturé », dit Downey. « Cela n’absorbera pas grand-chose, donc traditionnellement, votre maison est sujette à des problèmes d’eau, vos gouttières sont-elles propres, les égouts pluviaux autour de votre maison sont-ils propres. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent et devraient faire dès maintenant pour s’assurer que les choses se passent le mieux possible cette semaine.

Downey ajoute que les résidents devraient également examiner les arbres sur leur propriété pour évaluer les dommages qui pourraient survenir en cas de renversement. Il dit que le véritable danger est parfois que les résidents ne se préparent pas correctement.

« Nous encourageons tout le monde à consulter les prévisions et à rester informé », insiste Downey. « Comprenez à quel type de risque ils sont exposés, par exemple si une zone est sujette à des inondations localisées en cas de pluie abondante. »

Lee ne devrait pas actuellement avoir la même puissance que Fiona il y a un an, mais la tempête devrait être plus importante et couvrir les trois provinces maritimes.

