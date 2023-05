Les autorités européennes arrêtent 27 personnes et saisissent des tonnes d’anguilles en voie de disparition dans un réseau de contrebande présumé

Les autorités européennes ont arrêté 27 suspects dans une opération présumée illégale d’anguille à la suite d’une enquête de deux ans qui a donné lieu à des perquisitions en France, en Espagne, en Belgique et en Pologne, a annoncé la Garde civile espagnole cette semaine.

La Garde civile, dans le cadre d’une opération conjointe avec la Gendarmerie nationale française, Europol et l’Office européen de lutte antifraude, a saisi 1½ tonne d’anguilles vivantes en danger critique d’extinction et plusieurs autres tonnes d’anguilles congelées qui n’avaient subi aucun contrôle de sécurité alimentaire.

Les anguilles vivantes récupérées ont été renvoyées dans leur « environnement naturel pour préserver (leur) survie », a déclaré la Garde civile à propos du poisson considéré comme en danger par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les suspects sont accusés d’avoir mené une opération criminelle de contrebande d’anguilles en Chine, où il s’agit d’un « produit de grande valeur », selon la Garde civile.

Les anguilles peuvent coûter plus de 5 000 dollars le kilogramme dans certains pays asiatiques, « c’est pourquoi, pendant des années, des groupes criminels et des organisations se sont consacrés à dissimuler des lots d’anguilles vivantes et à les envoyer à des clients en Asie », a déclaré la Garde civile via une traduction. .

Des avoirs d’une valeur de plus de 2 millions d’euros ont également été saisis à l’organisation criminelle présumée.

Parce que les anguilles sont en voie de disparition, le commerce au sein de l’Union européenne est « soumis à des quotas de pêche et de distribution, mais son exportation en dehors de l’UE est totalement interdite », a déclaré la Garde civile.