Les autorités espagnoles demandent des dommages-intérêts à une société minière suédoise pour un déversement toxique majeur il y a 25 ans

Les autorités espagnoles réclament 98 millions de dollars de dommages et intérêts à une société minière suédoise pour un déversement toxique majeur près du célèbre parc national de Doñana en 1998.

Le procès civil qui s’est ouvert mardi entend l’affaire contre la société Boliden qui exploitait la mine Los Frailes Aznalcóllar où les parois d’un réservoir d’eaux usées ont éclaté, déversant environ 1,3 milliard de gallons de liquide acide dans la rivière Guadiamar, dans le sud de la province de Séville, dans ce qui était l’une des pires catastrophes environnementales d’Espagne.

Des digues de fortune ont empêché le liquide et la boue de s’écouler dans le parc national voisin de Doñana, mais une vaste zone près de la mine a été inondée de boues toxiques contenant des traces de zinc, de fer et d’autres métaux lourds. Des milliers de poissons et d’oiseaux ont été tués.

Le gouvernement régional du sud de l’Andalousie porte plainte contre Boliden.

Le procès entendra les dépositions de 12 témoins et de trois experts et devrait se terminer le 13 juillet, ont indiqué des responsables du tribunal.

Un procès pénal a été suspendu en 2001 par un tribunal de Séville, qui a jugé que Boliden n’était pas pénalement responsable du déversement.

Boliden affirme qu’il avait été autorisé à augmenter la taille du réservoir d’Aznalcóllar avant la rupture des murs, et qu’il a ensuite volontairement nettoyé pour un coût d’environ 80 millions d’euros.

« Au moment de l’accident, Boliden a pris une très grande responsabilité et a restauré la zone dont nous étions responsables à des niveaux meilleurs qu’avant », a déclaré mardi le porte-parole de Boliden, Klas Nilsson, à l’Associated Press.

« De plus, Doñana est restée totalement indifférente à l’accident, qui était bien sûr très important. Le désaccord financier entre Boliden et la région va maintenant être jugé, ce que nous saluons, d’autant plus que l’accident s’est produit il y a 25 ans. »

Doñana, l’une des réserves les plus prisées d’Europe, couvre 75 000 hectares le long de la côte sud-ouest de l’Espagne, offrant un abri à des millions d’oiseaux migrateurs et d’espèces menacées telles que le lynx et l’aigle impérial.

Les écologistes et les politiciens affirment que le parc est actuellement gravement menacé par les projets des législateurs locaux de droite visant à étendre les droits d’eau pour les terres agricoles autour des zones humides au milieu de la sécheresse prolongée en Espagne.

La mine a été fermée en 2001, mais un groupe mexicain a récemment demandé sa réouverture.