Les autorités enquêtent sur les menaces contre les législateurs démocrates

La police du Capitole et le FBI enquêtent sur les propos qui auraient été tenus par Roger J. Stone Jr., un agent républicain de longue date et conseiller informel de l’ancien président Donald J. Trump, dans lesquels il aurait exprimé le souhait de voir mourir deux législateurs démocrates. dans les semaines précédant les élections de 2020, a déclaré mardi un responsable du gouvernement proche du dossier.

L’enquête sur M. Stone a été ouverte peu après que le site Mediaite a publié un enregistrement audio dans lequel on peut entendre quelqu’un qui lui ressemble discuter du représentant Jerrod Nadler de New York et du représentant Eric Swalwell de Californie, qui sont parmi les critiques les plus virulents de M. Trump au Congrès.

« Il est temps de le faire », peut-on entendre dire l’orateur. « Allons trouver Swalwell. Il est temps de le faire. Ensuite, nous verrons à quel point les autres sont courageux. Il est temps de le faire. C’est soit Swalwell, soit Nadler doit mourir avant les élections. Ils doivent comprendre le message.

Un article de Mediaite accompagnant l’enregistrement affirmait que M. Stone avait fait ces remarques à un associé, Salvatore Greco, un ancien policier de la ville de New York, dans un restaurant de Fort Lauderdale, en Floride. Mais l’enregistrement lui-même ne précise pas qui était l’orateur. adressage.