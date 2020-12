Des dizaines de requins morts ont été photographiés allongés sur le rivage d’une plage touristique populaire du Queensland.

Les images horribles ont été partagées sur Instagram vendredi et montrent d’innombrables requins morts couchés sur le sable de South Stradbroke Island, près de la Gold Coast.

Le ministère des Pêches se précipite maintenant pour déterminer ce qui est arrivé au groupe de masse de poissons.

« La patrouille nautique et halieutique du Queensland enquêtera si les rapports de requins morts sur la plage sont à jour et si leur présence est due à des prises accessoires rejetées », a déclaré un porte-parole au Courier Mail.

Une équipe sera envoyée dans la région pour voir si des crimes ont été commis.

Après que les photos aient été partagées en ligne, beaucoup ont déclaré que la scène était « dévastatrice » tandis que d’autres ont suggéré qu’elles auraient pu être utilisées comme flocons pour le poisson-frites.

Dans un autre incident déchirant quelques jours plus tôt, un grand requin blanc a été retrouvé lavé sur les rochers à Point Lowly, près de Whyalla en Australie du Sud.

Le requin ensanglanté a été retrouvé mardi avec des spéculations répandues sur les médias sociaux, il a été accroché par un pêcheur local et laissé saigner.

En Australie, les grands requins blancs sont considérés comme une espèce protégée et toute personne ciblant l’animal encourt des amendes allant jusqu’à 10 000 dollars.

Des enquêtes sont en cours sur la mort de l’animal après sa découverte à Point Lowly, près de Whyalla en Australie du Sud mardi

Les membres de la page de pêche Whyalla n’ont pas tardé à lancer leur propre enquête sur la mort de l’animal.

L’un d’eux a partagé un certain nombre de photos montrant le requin plus loin en mer, et une photo de deux hommes; celui qui avait accroché quelque chose de gros et de lourd sur sa canne à pêche.

Une autre photo semble montrer deux hommes sur les rochers transportant l’animal vers le rivage.

Le ministère des Industries primaires et des Régions a depuis enlevé le requin pour enquêter sur sa cause de décès.

« Les agents des pêches du département des industries primaires et des régions ont répondu aux informations faisant état d’un requin blanc protégé mort échoué sur des rochers près de Port Lowly mardi après-midi », a déclaré une porte-parole.

« Avec l’aide de la population locale, le requin a été localisé et récupéré pour un examen médico-légal dans le cadre d’une enquête sur les circonstances entourant la cause possible du décès. »