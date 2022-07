Les autorités d’une ville du sud de la Chine s’excusent pour les cambriolages de Covid-19

Les autorités du sud de la Chine ont présenté leurs excuses pour avoir pénétré par effraction dans les maisons de personnes qui avaient été emmenées dans un hôtel de quarantaine.

Les agents avaient pénétré de force dans 84 maisons d’un complexe d’appartements dans le but de trouver des “contacts étroits” cachés à l’intérieur et de désinfecter les pièces.

Le gouvernement du district de Liwan s’est excusé pour un tel comportement “simpliste et violent” et une enquête a été ouverte.

Les médias d’État ont déclaré que des agents s’étaient introduits de force dans 84 maisons d’un complexe d’appartements dans le district de Liwan, dans la ville de Guangzhou, dans le but de trouver des “contacts étroits” cachés à l’intérieur et de désinfecter les pièces.

Les portes d’entrée ont ensuite été scellées et de nouvelles serrures ont été installées, selon le tabloïd Global Times.

Le gouvernement du district de Liwan a présenté ses excuses lundi pour un tel comportement “simpliste et violent”, selon le journal. Une enquête a été ouverte et les “personnes concernées” seront sévèrement punies, a-t-il ajouté.

Les dirigeants chinois ont maintenu leur stratégie “zéro-Covid” malgré la perturbation de la vie des résidents qui sont régulièrement soumis à des tests et à des quarantaines, et l’augmentation des coûts économiques.

De nombreux cas de policiers et d’agents de santé pénétrant par effraction dans des maisons en Chine au nom de mesures anti-Covid-19 ont été documentés sur les réseaux sociaux. Dans certains, les portes ont été enfoncées et les habitants menacés de sanctions, même lorsqu’ils ont été testés négatifs pour le virus. Les autorités ont exigé des clés pour enfermer les résidents des immeubles où des cas ont été détectés, des barrières en acier ont été érigées pour les empêcher de quitter leurs enceintes et des barres de fer soudées sur les portes.

Les dirigeants communistes chinois exercent un contrôle strict sur le gouvernement, la police et les leviers de contrôle social. La plupart des citoyens sont habitués au manque d’intimité et aux restrictions de la liberté d’expression et du droit de réunion.

Cependant, les mesures strictes anti-Covid-19 ont mis à l’épreuve cette tolérance, en particulier à Shanghai, où un confinement impitoyable et souvent chaotique a suscité des manifestations en ligne et en personne parmi ceux qui n’ont pas accès à la nourriture, aux soins de santé et aux produits de première nécessité.

Les gens font la queue pour les tests d’acide nucléique Covid-19. Getty Images Photo de Yuan Zifeng/VCG via Getty Images

Les autorités de Pékin ont adopté une approche plus douce, soucieuses de provoquer des troubles dans la capitale avant un congrès clé du parti plus tard cette année au cours duquel le président et chef du parti Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans. Une exigence selon laquelle seules les personnes vaccinées pouvaient entrer dans les espaces publics a été rapidement annulée la semaine dernière après que les habitants de la ville l’ont condamnée comme ayant été annoncée sans avertissement et injuste pour ceux qui n’ont pas été vaccinés.

“Zero Covid” a été justifié comme nécessaire pour éviter une épidémie plus large parmi une population qui a été relativement peu exposée au virus et moins immunisée naturellement. Bien que le taux de vaccination en Chine oscille autour de 90%, il est considérablement plus faible chez les personnes âgées, tandis que des questions ont été soulevées quant à l’efficacité des vaccins produits en Chine.

Bien que la société chinoise Fosun Pharma ait conclu un accord pour distribuer, et éventuellement fabriquer, le vaccin à ARNm fabriqué par Pfizer et BioNTech, il n’a toujours pas été autorisé à être utilisé en Chine continentale, bien qu’il ait été autorisé par les autorités sanitaires de Hong Kong et de Macao, ce qui sont aussi des territoires chinois.

Des études ont constamment montré que l’inoculation avec des vaccins à ARNm offre la meilleure protection contre l’hospitalisation et la mort de Covid-19. Les vaccins chinois fabriqués avec une technologie plus ancienne se sont avérés assez efficaces contre la souche originale du virus apparue à Wuhan, mais beaucoup moins contre les variantes plus récentes.

Désormais, les experts de la santé affirment que le retard dans l’approbation des vaccins à ARNm – une conséquence du fait de placer la politique et la fierté nationale au-dessus de la santé publique – pourrait entraîner des décès évitables par coronavirus et des pertes économiques plus profondes.

Les frontières nationales de la Chine restent largement fermées et bien que le tourisme intérieur ait repris, les voyages à travers le pays restent soumis à un éventail de réglementations, avec des restrictions de quarantaine en constante évolution.

Lors d’un incident récent, quelque 2 000 visiteurs du centre touristique du sud de Beihai ont été contraints de prolonger leur séjour après la découverte de plus de 500 cas et on leur a interdit de partir.

Le gouvernement local avait du mal à trouver des chambres d’hôtel pour ceux qui s’étaient déjà préparés à rentrer chez eux, tandis que les hôtels et les compagnies aériennes remboursaient ceux qui avaient réservé des vacances dans la ville qui devaient ensuite être annulées.

La Chine réglemente les déplacements et l’accès aux lieux publics via une application de code de santé sur les smartphones des résidents qui doit être mise à jour avec des tests réguliers. L’application suit les mouvements d’une personne comme une forme de recherche des contacts, permettant une imposition supplémentaire de la surveillance publique.

Les mesures restent en place malgré des taux d’infection relativement faibles. La Commission nationale de la santé a annoncé mardi seulement 699 nouveaux cas de transmission domestique détectés au cours des dernières 24 heures, la plupart asymptomatiques.