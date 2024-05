Les autorités du Zimbabwe mélangent charme et force pour tenter de consolider la nouvelle monnaie du monde

HARARE, Zimbabwe (AP) — L’introduction du la nouvelle monnaie du monde en avril, a inspiré un artiste de reggae à enregistrer une chanson faisant l’éloge du ZiG, ou Zimbabwe Gold.

La mélodie entraînante, intitulé « Zig Mari », a été largement diffusé à la télévision et à la radio d’État. Le musicien, Ras Caleb, a reçu une voiture et 2 000 dollars – ironiquement payés en billets verts, et non en nouveaux ZiG – d’un homme d’affaires ayant des liens étroits avec le parti au pouvoir au Zimbabwe et Président Emmerson Mnangagwa; il a dit vouloir récompenser un acte qu’il considérait comme « patriotique ».

Même si l’argent n’a généralement pas besoin de publicité, la sixième monnaie nationale du Zimbabwe en 15 ans a besoin de toute l’aide possible.

Désespéré de mettre fin à une crise monétaire qui souligne les difficultés économiques du pays, le gouvernement a lancé le ZiG, adossé à l’or, la dernière tentative pour remplacer le dollar du Zimbabwe, qui avait été malmené par la dépréciation et souvent carrément rejeté par des gens peu disposés à lui faire confiance.

De hauts responsables de la Banque de réserve du Zimbabwe et du parti au pouvoir, le ZANU-PF, se sont lancés dans une série de rassemblements et de réunions publiques pour encourager la population sceptique à adopter désormais le ZiG avant le dollar américain – qui a également cours légal au Zimbabwe. la nation d’Afrique australe. Des jingles commerciaux annonçant la monnaie ont inondé les ondes avec le single de Caleb.

Pourtant, malgré l’offensive de charme, le ZiG est confronté à un problème familier : la méfiance du public et les barrières structurelles qui poussent les gens à réclamer toujours des dollars américains. Même si le ZiG a largement conservé sa valeur sur le marché officiel, il a chuté sur le marché noir, où 1 dollar peut être échangé contre jusqu’à 17 ZiG.

Les autorités recourent également à la force pour soutenir les nouveaux billets. Ils ont rempli les cellules de prison avec des dizaines de marchands de devises de rue et gelé les comptes des entreprises accusées de saper le ZiG.

Les agents chargés de l’application des lois ont arrêté plus de 200 marchands de devises sur la base d’allégations de violation des réglementations en matière de change, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Paul Nyathi. Le gouvernement les accuse d’affaiblir et de dévaluer la nouvelle monnaie en utilisant des taux de change supérieurs au taux officiel.

Les frères jumeaux Tapiwa et le juge Nyamadzawo, 24 ans, ont été arrêtés deux semaines après le lancement de la nouvelle monnaie après avoir prétendument vendu du temps d’antenne sur téléphone portable à des détectives infiltrés d’une valeur de 10 dollars au taux de 15 ZiG par dollar, selon des documents judiciaires. Le taux de change officiel était d’un peu plus de 13 ZiG pour un dollar. Comme d’autres négociants en devises, les jumeaux se sont vu refuser la libération sous caution et restent en détention provisoire pour des accusations passibles d’une peine de prison maximale de 10 ans.

La répression est incongrue, car le Zimbabwe a une longue histoire de marchands de devises de rue dont les taux non officiels l’emportent souvent. De nombreux magasins et commerçants ignorent également le taux officiel et n’acceptent la monnaie locale qu’à leur propre taux. Et de nombreux vendeurs, notamment dans le secteur sans licence qui emploie plus de 80 % des Zimbabwéens adultes, n’accepte toujours que le dollar.

De plus, le gouvernement a permis à certaines entreprises, comme les stations-service, de refuser d’accepter le ZiG en faveur du dollar américain. Certains départements, comme le bureau qui délivre et renouvelle les passeports, n’acceptent également que les billets verts. Beaucoup d’autres indiquent encore leurs frais en dollars américains, bien qu’ils acceptent l’équivalent en monnaie locale.

Le gouvernement a annoncé des amendes allant jusqu’à 200 000 ZiG, soit environ 15 000 dollars, pour les entreprises qui ne respecteraient pas le taux de change officiel. Les autorités ont également gelé les comptes bancaires de certaines entreprises, accusées de rejeter la nouvelle monnaie ou d’utiliser des taux de change supérieurs au taux officiel. La Reserve Bank n’a pas nommé les entreprises concernées.

Le Zimbabwe a une longue et tumultueuse histoire d’instabilité monétaire. Le ZiG est la sixième devise utilisée suite à l’effondrement spectaculaire du dollar du Zimbabwe en 2009, dans un contexte d’hyperinflation de 5 milliards de pour cent, l’un des pires krachs monétaires au monde.

Le gouvernement a imprimé un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens pour faire face à la flambée des prix qui a vu une miche de pain coûter plus de 500 millions de dollars zimbabwéens.

John Mushayavanhu, le gouverneur de la banque centrale du Zimbabwe, a présenté le ZiG comme un premier pas vers une éventuelle dédollarisation. Le dollar américain représente plus de 80 % des transactions dans le pays, selon Mushayavanhu, qui souhaite que ce ratio atteigne 50 % d’ici 2026.

Mais pour l’instant, l’attrait du tout-puissant dollar demeure. Dans tout le Zimbabwe, il est largement utilisé pour payer le loyer, les frais de scolarité et faire l’épicerie. De nombreux citoyens, y compris des fonctionnaires, apportent leurs gains en monnaie locale au marché noir pour les échanger contre des dollars.

Le gouvernement a déclaré qu’il travaillait sur des mécanismes qui incluent l’ouverture de bureaux de change permettant aux particuliers d’accéder à des dollars « pour de petites transactions ». Entre-temps, les économistes et les groupes d’entreprises ont averti qu’il est peu probable que le recours à la force renforce la confiance dans le ZiG ou stoppe les commerçants du marché noir.

« Ils veilleront à ce que la police ne les attrape pas », a déclaré Sekai Kuvarika, directeur général de la Chambre nationale de commerce du Zimbabwe, lors d’une audition des commissions parlementaires des finances et de l’industrie.

Les marchands de devises de rue détenant des liasses de billets et sollicitant ouvertement des clients ont été une caractéristique de l’architecture urbaine du Zimbabwe pendant des années. Ils ont déserté leurs lieux familiers depuis le début de la répression en avril et semblent avoir mené leur activité dans la clandestinité.

Beaucoup utilisent désormais les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée telles que WhatsApp et Facebook pour communiquer avec leurs clients.

Maxwell Chisanga, 28 ans, habitant de la capitale Harare, a déclaré que le magasin dans lequel il travaille le paie en ZiG, mais qu’il a besoin de dollars américains pour ses transactions quotidiennes.

« Mon propriétaire a besoin de son loyer en dollars, donc je n’ai pas d’autre choix que de le chercher au marché noir », a déclaré Chisanga.

L’économiste Prosper Chitambara a déclaré que le manque de confiance dans la monnaie locale et la demande de dollars américains continueraient à stimuler le marché noir malgré la répression.

« La solution consiste à renforcer la confiance du public dans la monnaie locale. Autrement, les arrestations ne fonctionneront pas tant que les gens auront faim de dollars américains, qu’ils ne peuvent obtenir par les voies officielles », a déclaré Chitambara.

