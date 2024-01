Les autorités du Texas ont commencé à arrêter des migrants dans un parc public près de la frontière américano-mexicaine.

Col de l’Aigle, Texas

CNN

—



Alors que l’afflux de migrants continue de submerger les autorités à la frontière américano-mexicaine, les tensions entre le Texas et les autorités fédérales s’intensifient.

Voici les derniers développements :

Les autorités du Texas ont arrêté des migrants à Shelby Park à Eagle Pass, au Texas, mercredi soir et les ont accusés d’intrusion criminelle, marquant la première arrestation de migrants depuis que l’État a pris le contrôle de la zone à la frontière entre les États-Unis et le Mexique la semaine dernière, a déclaré un responsable.

Les arrestations ont été annoncées par le lieutenant Chris Olivarez du ministère de la Sécurité publique du Texas sur les réseaux sociaux, où il a également posté des vidéos sur X montrant des migrants menottés et emmenés par les autorités.

Des hommes et des femmes migrants adultes célibataires ont été placés sous la garde de l’État, tandis que les familles et les enfants des migrants ont été transférés à la patrouille frontalière américaine, a déclaré Olivarez.

“L’Etat de #Texas maintiendra une posture proactive dans la lutte contre les passages illégaux des frontières entre les ports d’entrée », a écrit Olivarez sur X.

Les migrants arrêtés pour intrusion criminelle sont d’abord accusés par l’État avant d’être transférés aux agents de la patrouille frontalière américaine, a déclaré Olivarez. Les arrestations ont eu lieu à Shelby Park et sur des terrains privés où le propriétaire foncier a accordé à l’État le pouvoir de procéder à des arrestations, a expliqué Olivarez.

Ces arrestations surviennent alors que les tensions éclatent entre le Texas et les autorités fédérales à propos de l’afflux continu de migrants à la frontière américano-mexicaine.

Le L’administration Biden a informé les responsables de l’État qu’ils avaient jusqu’à mercredi soir pour cesser de bloquer l’accès de la patrouille frontalière américaine à un tronçon de 4 km le long de la frontière américano-mexicaine, selon un lettre du ministère de la Sécurité intérieure obtenu exclusivement par CNN ce week-end.

La zone délimitée comprend l’endroit où une femme et deux enfants se sont noyés dans le Rio Grande, près de Shelby Park, la semaine dernière. Ces décès ont accru le fossé entre le Texas et les autorités fédérales sur la question de savoir qui a compétence dans cette partie de la région du Rio Grande et comment résoudre la crise des migrants.

Dans la lettre adressée au procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, le DHS a déclaré que les actions de l’État « ont entravé les opérations » et sont inconstitutionnelles. La lettre citait également les décès – parmi les plus récents de la crise migratoire en cours – à proximité du parc où les autorités de l’État ont érigé une clôture et empêché les agents fédéraux d’entrer.

Mercredi en fin de journée, le DHS a averti qu’il « soumettrait l’affaire au ministère de la Justice pour une action appropriée et examinerait toutes les autres options disponibles pour rétablir l’accès de la patrouille frontalière à la frontière » si le Texas ne confirme pas qu’il « cessera et s’abstiendra ». ses efforts pour bloquer l’accès de la patrouille frontalière dans et autour de la zone de Shelby Park et supprimer toutes les barrières à l’accès à la frontière américano-mexicaine », indique la lettre.

“L’incapacité du Texas à fournir un accès à la frontière persiste même en cas de danger imminent pour la vie et la sécurité”, indique la lettre de l’avocat général du ministère de la Sécurité intérieure, Jonathan Meyer. “Le Texas a démontré que même dans les circonstances les plus urgentes, il n’autorisera pas la patrouille frontalière à accéder à la frontière pour mener des activités d’application de la loi et d’intervention d’urgence.”

Paxton a répondu mercredi aux responsables fédéraux en déclarant que « le Texas ne se rendra pas », dans un communiqué publié par son bureau.

Dans une lettre de trois pages, Paxton a affirmé que le Texas avait l’autorité constitutionnelle pour défendre son territoire, une autorité pour laquelle il envisage de continuer à se battre devant les tribunaux, selon le lettre.

Paxton a déclaré dans la lettre que le personnel de la patrouille frontalière avait accès à Shelby Park pour répondre aux urgences médicales.

Le différend entre le Texas et les autorités fédérales se poursuit alors que la Maison Blanche et les législateurs contestent les politiques du Texas, notamment une nouvelle loi qui considère entrer illégalement dans l’État est un crime d’État. Les désaccords sur cette question ont également eu des répercussions dans les États où des migrants ont été envoyés par les autorités du Texas.

La question polarisante a été portée devant la Cour suprême des États-Unis lorsque l’affaire Biden administration lui a demandé d’intervenir après que le Texas ait intenté une action en justice contre la pratique des agents de la patrouille frontalière consistant à retirer les fils barbelés mis en place par l’État le long d’une partie de la frontière près d’Eagle Pass.

Une cour d’appel a ordonné aux agents de cesser de retirer le fil pendant que des contestations judiciaires se déroulent, et l’administration a demandé à la Haute Cour d’intervenir en urgence pour annuler cette ordonnance.

Les noyades de vendredi dernier « soulignent que le Texas est ferme dans ses efforts continus pour exercer un contrôle complet de la frontière et du territoire… et pour bloquer l’accès de la patrouille frontalière à la frontière même dans des circonstances d’urgence », a écrit l’administration Biden lundi soir dans un dossier adressé au Cour suprême dans cette affaire.

« Il est impossible de dire ce qui aurait pu se passer si la patrouille frontalière avait eu accès à la zone comme auparavant – y compris grâce à ses camions de surveillance qui aidaient à surveiller la zone », a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar dans le dossier.

« Cependant, à tout le moins, la patrouille frontalière aurait eu la possibilité de prendre toutes les mesures disponibles pour assumer ses responsabilités et aider ses homologues du gouvernement mexicain à entreprendre la mission de sauvetage », a-t-elle poursuivi. “Le Texas a rendu cela impossible.”

Le département militaire du Texas, quant à lui, a déclaré qu’au moment où les agents de la patrouille frontalière ont demandé l’accès au site vendredi soir, « les noyades s’étaient produites, les autorités mexicaines étaient en train de récupérer les corps et la patrouille frontalière a fait part de ces faits au personnel du TMD sur place ».

“A aucun moment le personnel de sécurité du TMD le long de la rivière n’a observé de migrants en détresse, et le TMD n’a refoulé aucun immigrant illégal en provenance des États-Unis pendant cette période”, a déclaré le département militaire du Texas. “De plus, à aucun moment TMD n’a été informé de la présence de corps dans la région de Shelby Park, ni de la découverte de corps du côté américain de la frontière concernant cette situation.”

Par ailleurs, la 5e Cour d’appel des États-Unis a annoncé mercredi qu’elle entendrait à nouveau une affaire dans laquelle elle avait a initialement confirmé l’ordonnance d’un tribunal inférieur ordonnant à l’État du Texas de retirer ses bouées frontalières du Rio Grande. Les barrières frontalières flottantes devraient rester dans le fleuve en attendant le résultat de la nouvelle audience en banc. Les plaidoiries dans cette affaire devraient commencer en mai.

Le différend sur la question des migrants à la frontière a incité certains membres appartenant à un groupe connu pour son discours diabolisant et ses contacts avec les extrémistes à se tourner vers les médias sociaux et à appeler les gens à se rendre à Eagle Pass en signe d’opposition.

Le groupe a exhorté ce qu’il appelle les « patriotes » de tout le pays à se rendre à Eagle Pass « pour exiger que les élus honorent leur serment d’office pour défendre la frontière contre une « invasion étrangère » », selon la vidéo en ligne d’un membre qui emploie le terme que les groupes d’extrême droite utilisent pour désigner la crise frontalière. Un propriétaire laissera le groupe installer des tentes, des camping-cars et des camping-cars, a-t-il déclaré.

Le shérif du comté de Maverick, Tom Schmerber, surveille l’arrivée potentielle ce week-end de personnes de tout le pays et s’inquiète pour la sûreté et la sécurité de la région en raison de la rhétorique enflammée sur l’immigration, a-t-il déclaré à CNN.

Mais, selon le représentant de l’État du Texas, Eddie Morales Jr., ce groupe est mal informé sur la sécurité des frontières et la politique d’immigration.

“Les républicains contrôlent actuellement la Chambre des représentants, s’ils étaient vraiment intéressés à résoudre ce problème, ils accéléreraient l’adoption d’un projet de loi sur l’immigration aux frontières et la sécurité des frontières d’ici demain”, a déclaré Morales, un démocrate qui représente 11 comtés de l’ouest du Texas. y compris la ville d’Eagle Pass.

Il a souligné que le groupe devrait camper devant le Congrès et exiger que les législateurs agissent sur l’immigration.

Des groupes comme celui-ci qui utilisent le terme « patriote » dans leur nom sont apparus en 2020 pour amener Donald Trump à former un troisième grand parti politique, a déclaré la Ligue anti-diffamation à CNN dans un communiqué. Bien que ces groupes ne soient pas intrinsèquement extrémistes, ils s’engagent dans une rhétorique diabolisante et dans des causes politiques d’extrême droite et recoupent parfois des groupes et des mouvements extrémistes, indique le rapport.

Une compagnie de bus charter engagée par l’État du Texas pour transporter les migrants vers Chicago tente de renverser le scénario de la crise frontalière. procès fédéral contre la ville alléguant son ordonnance interdisant les débarquements inopinés de migrants sont inconstitutionnels et punissent les entreprises de transport travaillant avec le Texas, selon des documents judiciaires.

