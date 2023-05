Les autorités du tennis ne puniront pas Djokovic pour le message du Kosovo

Les organisateurs de l’Open de France disent qu’il n’y a pas de règles interdisant aux joueurs d’exprimer leurs opinions

Il est peu probable que Novak Djokovic soit puni pour son message sur le Kosovo publié à Roland-Garros, ont déclaré les responsables du tournoi. La star du tennis a écrit « Le Kosovo est le cœur de la Serbie » sur une caméra au bord du terrain après sa victoire au premier tour lundi.

Dans un communiqué cité par The Mirror, les responsables de Roland-Garros ont déclaré « Il n’y a pas de règles officielles du Grand Chelem sur ce que les joueurs peuvent ou ne peuvent pas dire. » Les organisateurs ont ajouté que « La Fédération française de tennis (FFT) ne fera aucune déclaration ni ne prendra position à ce sujet. »

Djokovic lui-même a reconnu que son message à la caméra avait suscité des critiques de la part de certains en ligne, mais a insisté sur le fait qu’il le ferait « refais-le, » indépendamment de toute sanction. Le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises a souligné qu’il était contre la guerre et les conflits de toutes sortes.

« En tant que Serbe, ça me fait mal ce qui se passe au Kosovo », Djokovic a déclaré aux journalistes. « Nos gens ont été expulsés des municipalités. En tant que personnalité publique, je ressens la responsabilité de montrer mon soutien, et je le ressens particulièrement en tant que fils d’un homme né au Kosovo. C’est le moins que je puisse faire.

«Le Kosovo est notre cœur, notre forteresse, le centre des événements les plus importants, la plus grande bataille s’y est déroulée, le plus de monastères. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai écrit ceci, « il expliqua.

En savoir plus 50 blessés lors d’affrontements entre les troupes de l’OTAN et des manifestants serbes

Les commentaires de Djokovic sont intervenus après que la violence a éclaté dans plusieurs villes du Kosovo lundi, alors que les Serbes locaux protestaient contre les maires albanais nouvellement installés. Les troupes de la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) ont utilisé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes après que des manifestants ont organisé un sit-down devant des bâtiments municipaux, empêchant les responsables albanais de prendre leurs fonctions. Une cinquantaine de manifestants serbes et quelque 25 soldats de la KFOR ont été blessés dans l’accrochage qui en a résulté.

Après les violences, le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le Premier ministre albanais du Kosovo, Albin Kurti, d’essayer de « provoquer un conflit majeur entre les Serbes et l’OTAN ». Vucic a averti que la Serbie « ne permettra pas un pogrom ou le meurtre de son peuple. »

Le Kosovo est historiquement une province de Serbie, mais sa population serbe a chuté en raison des expulsions pendant la Seconde Guerre mondiale et après que l’OTAN a mené une guerre aérienne contre la Serbie en 1999. Plus de 150 églises, cimetières et monastères orthodoxes serbes ont été détruits par les séparatistes albanais entre 1999 et 2004, et le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008, soutenu par les États-Unis et la plupart de ses alliés de l’OTAN. La région séparatiste n’est pas reconnue par de nombreux pays, dont la Russie, la Chine et la Serbie elle-même.