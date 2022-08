Les autorités du Nouveau-Mexique enquêtent sur le meurtre de 3 hommes musulmans

ALBUQUERQUE, NM (AP) – La police de la plus grande ville du Nouveau-Mexique tente de déterminer si la mort par embuscade de trois hommes musulmans au cours des neuf derniers mois pourrait être liée.

La police d’Albuquerque a confirmé que les détectives locaux et les agents fédéraux chargés de l’application des lois recherchent des liens possibles entre les crimes distincts. Deux des hommes – Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, et Aftab Hussein, 41 ans – ont été tués la semaine dernière, et tous deux étaient originaires du Pakistan et membres de la même mosquée. Le troisième cas concerne le meurtre en novembre de Mohammad Ahmadi, 62 ans, un musulman d’origine sud-asiatique.

Le commandant adjoint de la police, Kyle Hartsock, n’a pas donné de détails, mais il a déclaré que les points communs entre les victimes étaient la race et la religion.

«Nous prenons cela très au sérieux. Nous voulons l’aide du public pour identifier cet individu lâche », a déclaré Hartsock lors d’une conférence de presse jeudi devant le Centre islamique du Nouveau-Mexique.

Le gouverneur, le maire d’Albuquerque et des groupes de défense des droits civiques ont fait part de leurs inquiétudes, affirmant que la violence contre les membres de la communauté fondée sur la race ou la religion ne sera pas tolérée.

Hartsock a réitéré que les autorités ne peuvent pas encore dire si les fusillades étaient des crimes de haine jusqu’à ce qu’elles aient identifié un suspect et puissent déterminer un mobile.

Les meurtres sont survenus alors qu’Albuquerque est sur le point de connaître une autre année record d’homicides.

Le Conseil des relations américano-islamiques a offert vendredi une récompense de 5 000 dollars pour toute information menant à l’arrestation et à la condamnation de la ou des personnes responsables de la mort par balle. Le conseil est la plus grande organisation de défense et de défense des droits civils musulmans du pays.

“Si un motif de partialité est déterminé, les autorités étatiques et fédérales devraient appliquer les accusations de crime de haine appropriées”, a déclaré Nihad Awad, directeur du groupe national.

Les deux meurtres les plus récents ont eu lieu dans le sud-est d’Albuquerque. Ahmadi a été tué derrière le marché et le café qu’il possédait avec son frère.

“Dans les trois cas, les victimes ont été prises en embuscade sans avertissement, ont tiré dessus et ont été tuées”, a déclaré Hartsock.

Ahmad Assed, le président du Centre islamique du Nouveau-Mexique, a déclaré qu’il ne croyait pas que les trois victimes se connaissaient, selon le Albuquerque Journal.

“La communauté a certainement besoin de comprendre la gravité de la conduite affichée dans ces trois fusillades”, a déclaré Assed lors d’une conférence de presse. « S’il est vrai que nous avons été ciblés en tant que musulmans, alors ils doivent être très vigilants pour se protéger et prendre des mesures de précaution. Ils doivent faire attention à leur environnement. »

The Associated Press