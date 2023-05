Les autorités du Nouveau-Mexique décrivent la torture par les soignants d’une femme handicapée décédée

ALBUQUERQUE, NM (AP) – « Torture » est la façon dont le procureur en chef du Nouveau-Mexique décrit le traitement qu’une femme de 38 ans ayant une déficience intellectuelle a enduré avant sa mort aux mains de ses soignants, qui, selon lui, ont été payés des milliers de dollars par mois à travers un programme spécial destiné à offrir une alternative aux soins institutionnels.

Le procureur général Raúl Torrez a détaillé les blessures de la femme lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant qu’elle était décédée après avoir été retrouvée à l’arrière d’une camionnette alors que les soignants tentaient de l’emmener au Mexique afin que ses blessures puissent être soignées.

« Les abus et la négligence qu’elle a endurés étaient horribles et les blessures qu’elle a subies sont parmi les pires que j’ai vues dans ma carrière de procureur », a déclaré Torrez. « C’était de la torture. Il n’y a vraiment pas d’autre mot pour ça. »

Trois personnes ont été arrêtées et accusées mercredi d’abus et de négligence à la suite d’une enquête qui a commencé avec l’arrêt à la frontière américano-mexicaine en avril.

L’affaire a stimulé un examen à l’échelle de l’État de l’ensemble du système de dérogation pour personnes handicapées du Nouveau-Mexique. Les travailleurs sociaux ont passé des semaines à effectuer des contrôles de bien-être individuels sur des milliers de personnes ayant une déficience intellectuelle qui reçoivent des soins dans le cadre du programme de dérogation financé par le gouvernement fédéral.

D’autres allégations d’abus et de négligence possibles ont été signalées et le département de la santé de l’État a annulé les contrats avec quatre prestataires de la région d’Albuquerque.

Un affidavit déposé par le bureau du procureur général détaille les abus qui ont entraîné les accusations portées mercredi contre Angelita Rene Chacon, 52 ans, et Patricia Hurtado, 42 ans, toutes deux de Rio Rancho. Ils font face à des chefs d’accusation d’abus ou de négligence d’un résident entraînant la mort.

Luz Scott de Clovis, une connaissance des femmes, a été accusée de faux emprisonnement et de complot en vue de commettre un faux emprisonnement.

Il n’était pas immédiatement clair jeudi si l’un des suspects avait encore un avocat.

Selon le bureau du procureur général, Chacon et Hurtado ont passé un contrat avec At Home Advocacy et trois autres sous-traitants pour fournir des soins supplémentaires à la victime. Ils recevaient environ 5 000 $ par mois dans le cadre du programme de dispense pour s’occuper d’elle.

Les procureurs affirment qu’un examen préliminaire des dossiers commerciaux disponibles indique qu’At Home Advocacy a reçu près de 250 000 $ pour coordonner les soins et le soutien de la victime au cours des trois années précédant sa mort.

Les dossiers montrent que la société a visité la maison pour la dernière fois le 25 janvier, un mois avant que la victime ne soit retrouvée au port d’entrée d’El Paso.

Selon les archives judiciaires, un superviseur d’At Home Advocacy a déclaré aux agents du FBI que l’entreprise effectuait des visites mensuelles de bien-être au domicile de Chacon, mais que des «contrôles corporels» n’avaient pas été effectués lors de ces visites et qu’aucune blessure n’avait été constatée.

Les autorités ont déclaré que la femme décédée était gravement déshydratée et droguée lorsqu’elle a été retrouvée dans la camionnette. Elle avait également de nombreuses plaies ouvertes, des escarres avec des os exposés et des ecchymoses et des lacérations sur diverses parties de son corps.

Ils ont également décrit des marques compatibles avec une contention prolongée.

Incapable de parler lorsqu’elle a été découverte par des agents fédéraux au poste frontière, elle a été transportée au centre médical universitaire d’El Paso, au Texas, où elle est décédée le 7 avril 2023. L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui ont été maltraitées.

La gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham et les hauts responsables de la santé avaient averti que tout soignant qui maltraite et maltraite des personnes ayant une déficience intellectuelle ou autrement vulnérable serait tenu responsable.

Les dirigeants législatifs républicains ont également demandé au gouvernement fédéral d’enquêter, affirmant qu’une enquête indépendante garantirait la transparence et pourrait empêcher de tels cas à l’avenir.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que les arrestations ont été annoncées et qu’une conférence de presse était prévue jeudi, et non mercredi.

___

L’écrivain de l’Associated Press Walter Berry à Phoenix a contribué à ce rapport.

Susan Montoya Bryan, Associated Press