Les autorités du Nebraska déconcertées par le mystère de l’eau du canal manquant

COMTÉ DE FURNAS, Neb. (AP) – Les autorités du Nebraska tentent de déterminer qui a libéré 16 millions de gallons d’eau en ouvrant un barrage sur un canal d’irrigation une nuit ce mois-ci – et pourquoi.

Selon Brad Edgerton, directeur général du district d’irrigation français de Cambridge, qui gère la voie navigable longue de près de 48 milles, le débit d’eau déroutant du canal de Cambridge a réduit le débit à quelque 18 000 acres de cultures et mis en péril des équipements d’irrigation coûteux.

Le canal coulait à son débit normal de 150 pieds cubes par seconde lorsque Edgerton a vérifié sur son ordinateur dans la nuit du 13 août, mais le lendemain matin, le débit avait été réduit de moitié. Quelque chose s’était passé au barrage du canal près de la ville de Cambridge, à environ 200 milles à l’ouest de Lincoln.

Edgerton s’y est rendu en voiture et a découvert que quelqu’un avait ouvert les deux vannes d’écluse de 10 pieds du barrage, envoyant la précieuse eau dans la rivière républicaine. Il estime qu’environ 50 acres-pieds d’eau ont été perdus pendant les quelque huit heures d’ouverture des vannes et que l’eau valait environ 2 600 $ sur la base du prix de 52 $ par acre-pied que les agriculteurs paient.

“C’était une situation malheureuse. Dans l’ordre des choses, il n’y avait pas beaucoup d’eau, mais c’était un inconvénient », a-t-il déclaré.

Edgerton s’est précipité pour informer les agriculteurs en aval du problème, a appelé le shérif et a contacté le Bureau of Reclamation pour obtenir plus d’eau libérée du réservoir Harry Strunk pour reconstituer le canal.

Le shérif du comté de Furnas, Doug Brown, a déclaré au Lincoln Journal Star qu’il ne pouvait que deviner pourquoi quelqu’un libérerait l’eau.

“Il existe de nombreux scénarios et théories différents”, a-t-il déclaré. “Mais il n’y a aucune preuve de pencher d’un côté ou de l’autre, donc toutes les théories sont toujours viables.”

Edgerton a déclaré qu’il pensait que le shérif suivait toutes les rumeurs qu’il entendait, mais jusqu’à présent, il était perplexe.

“Je ne crois pas qu’ils soient plus près de le résoudre”, a-t-il déclaré jeudi.

Il n’est pas clair si une loi de l’État régit l’acte de rejeter l’eau du canal dans une rivière – ou prévoit des sanctions – mais le procureur du comté de Furnas, Patrick Calkins, a déclaré qu’il essaierait d’en trouver une si le shérif découvre qui a saisi la manivelle. où il était accroché à proximité et l’a utilisé pour ouvrir les portes.

“Si nous obtenons des informations sur qui a fait cela, je chercherais à accuser cette personne de quelque chose”, a déclaré Calkins.

The Associated Press